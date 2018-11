Aunque pagó menos, el Tesoro renovó el total de las Letes en dólares

El Ministerio de Hacienda aprovechó la relativa calma financiera para recortar 75 puntos básicos la tasa de las Letras del Tesoro (Letes) en dólares. Pese a ello, colocó u$s 1350 millones y renovó el total del vencimiento.

La cartera de Nicolás Dujovne pagó 4,75% por instrumentos a 175 días, es decir, el premio mínimo que había garantizado en el llamado a licitación. Esto representa una baja con respecto a los 5,50% que había convalidado a fines de octubre por letras a 184 días.

El Tesoro enfrenta este viernes un vencimiento de u$s 1349 millones, que buscaba renovar hoy. De ese total, u$s 950 millones correspondían a dos series de Letes emitidas en noviembre del año pasado a una tasa de 3,1%. Los u$s 500 millones restantes se habían colocado en mayo de 2018: u$s 199 a una tasa de 3,45% y u$s 300 millones al 4%.

Las Letes con vencimiento al 10 de mayo del año que viene permitían dolarizarse a un tipo de cambio mayorista de $ 35,88. Esa posibilidad y el rendimiento todavía alto despertaron el apetito inversor una vez más. El Tesoro recibió 8145 órdenes por u$s 1399 millones. Por lo tanto, aplicó un factor de prorrateo de 93,3036% a las órdenes del tramo competitivo.