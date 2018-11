En la City anticipan qué hará el BCRA si el dólar quiebra la banda inferior

El dólar arrancó en alza la jornada, sumando 20 centavos pero a mitad de la rueda, el dólar mayorista cerró 15 centavos abajo a $ 35,90 en el MULC. Entre lunes y martes el billete había sumado más de 60 centavos sin embargo, con el cierre de hoy el billete permanece cerca de la franja inferior de la banda y a poco mas de 40 centavos de perforar dicho límite.

Esto se da ya que el billete cerró hoy en $35,90 mientras que el piso de la banda actualmente se ubica en $35,50. Es decir, el billete sigue operando en la parte inferior de la banda y toda la atención se centra en los próximos movimientos que hará el BCRA si es que eventualmente el dólar perfora la banda inferior. Distintos analistas consideran que, el hecho de que el dólar opere por debajo del extremo inferior de la banda luce bastante probable y la duda se centra más bien en cuando va a ocurrir dicho suceso.

En un informe de Banco Mariva, sostienen que cuando eso suceda el BCRA saldrá a comprar dólares y esterilizará la emisión de dicha compra. Es decir, comprará dólares en el mercado, colocará pesos en la plaza y buscará esterilizar dicha emisión.

“Creemos que el BCRA comprará hasta u$s 150 millones por día y creemos que esterilizará la emisión de pesos resultante. Las compras del BCRA presionarían, por una parte, al tipo de cambio a través de una oferta diaria de u$s 150 millones, teniendo en cuenta los volúmenes promedio diarios de u$s 550 millones en los últimos 20 días hábiles en el mercado de cambio. Por otro lado, si se esteriliza, no habrá una expansión monetaria y, por lo tanto, no habrá una aceleración en la disminución de las tasas de referencia como lo habría sido de otra manera”, alertaron los analistas de Banco Mariva.

Mirá también Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco En esta tabla podés ver cuál es la cotización del dólar banco por banco, según datos relevados por el Banco Central.

Además, desde el banco recuerdan que según el acuerdo con el FMI, si el dólar se mantiene fuera de la franja inferior de la banda, el BCRA podrá decidir si comprar hasta US $ 150 millones por día, aunque no está obligado a hacerlo. En el momento de la firma, el documento indicaba que “se espera que todas las ventas y compras de divisas se realicen sin esterilizar. Sin embargo, el propio presidente del BCRA, Sandleris, indicó que iba a evaluar la conveniencia de esterilizar las compras de divisas si estas llegasen a ocurrir.

“Creemos que al momento de acordar el programa monetario con el FMI, el BCRA tenía expectativas de que el tipo de cambio se aprecie hacia niveles por debajo de la banda para adquirir reservas y usarla dicha estrategia como válvula de escape que permita una expansión de la base monetaria, suavizando un poco el sesgo contractivo de la regla estricta de crecimiento del 0% de la base monetaria. Sin embargo, pensamos que el BCRA esperaba que esto sucediera más tarde en el tiempo, luego de que los signos de desinflación fueran tangibles”, sostuvieron desde el equipo de Research de Banco Mariva.

Cabe destacar que el peso se ha apreciado un 14% desde la implementación del nuevo programa monetario y para los analistas del banco, el BCRA tiene un delicado equilibrio en el que busca fomentar la demanda de pesos, pero probablemente se sienta incómodo al ver un rebote fuerte del tipo de cambio.

Por último, en el informe de Mariva resaltan datos clave como la demanda de dólares por parte de los locales. “La misma ha experimentado una reducción considerable en las últimas semanas. Como referencia, el atesoramiento de dólares para ahorros de los individuos se ha desplomado en un 85% desde el pico observado en mayo pasado, mientras que la demanda de dólares por turismo se ha reducido a un mínimo del año”, sostuvieron.