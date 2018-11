Brasil: Bolsonaro creará un Ministerio de la Ciudadanía

El futuro jefe de Gabinete de Brasil, Onyx Lorenzoni, afirmó que el gobierno de Jair Bolsonaro -que sumirá el 1 de enero de 2019- creará el Ministerio de la Ciudadanía, la cual unificará Desarrollo Social, Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Política Sobre Drogas (Senad), y también podría incluir al Ministerio de Trabajo.

Así lo dijo Lorenzoni hoy a radio Gaúcha, que si bien señaló que aún hay indefiniciones sobre el nuevo ministerio en relación al trabajo, sí se definió la fusión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Senad, aclaró Folha de Sao Paulo.

Bloomberg Centro gubernamental de Apoyo al Trabajo en Brasil

De esa forma, la cartera sería lo que hace dos semanas el senador Magno Malta, cercano a Bolsonaro pero aún no confirmado en el futuro gabinete, anticipó como Ministerio de la Familia.

En tanto, el diario Valor apuntó que otra hipótesis es que el Ministerio de Trabajo se incorpore a un futuro Ministerio de Producción, lo cual es solicitado por los empresarios. A comienzos de noviembre, entidades empresarias le presentaron a Lorenzoni la propuesta de creación de un Ministerio de Producción, Trabajo y Comercio, que reúna áreas ligadas a la producción y al empleo.

Ayer, Bolsonaro reiteró su voluntad de acabar tal como está con el Ministerio de Trabajo, pero que se fusionará con otros temas.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro

Entrevistado por TV Record, el futuro presidente brasileño dijo que "lo más importante es que la legislación laboral está preservada, no importa si (la cartera de Trabajo) va a tener estátus de ministerio o no lo va a tener, no importa", consideró.