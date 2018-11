Pino Solanas haría un interbloque con el FPV

"Seguramente, hagamos en el Senado un interbloque con el Frente para la Victoria", dijo el senador Fernando "Pino" Solanas. Así, el legislador que llegó a la Cámara alta de la mano de UNEN, con Elisa Carrió como diputada, confluiría en mismo espacio que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

A pocas horas de que se debata el Presupuesto 2019, en declaraciones radiales, Solanas opinó que, en caso de que se apruebe, tal como especula el oficialismo, "va a ser una jornada tristísima, que va a requerir una buena reflexión. Objetivamente, es una falta de respeto a todos, sobre todo al pueblo argentino".

"Es una enorme mentira en forma de letras, ni los que lo votan creen que el año que viene va a haber un 23% de inflación. Está hecho para contentar al Fondo. Es un plan de ajuste", dijo el cineasta en FutuRock FM.

"No hay ningún caso de recesión como el de la Argentina. Esto se vota porque el país está muy fracturado. Se está hundiendo el barco. Lo mejor es que lo arreglemos", opinó el senador.

Además, apuntó contra el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio y lo definió como "un maestro para seducir y hacer creer que está ayudando. Me hace acordar al dúo que te tortura y uno te dice 'no seas boludo, no te dejes torturar'. Él dice que no hay otra salida. Son tierra fácil para los canjes y conseguir apoyo"

Sin exclusiones

Así es que luego de criticar el Presupuesto 2019, el senador contó: "Estamos trabajando por un grandísimo frente sin exclusiones, y eso incluye a Cristina". Y dio más detalles: "Queremos frente patriótico, de emergencia, cívico o como lo quieran llamar. Todo aquel que quiera superar y derrotar el año que viene al plan de Gobierno de Cambiemos, tiene que estar adentro".

Por otra parte, señaló: "Si hay exclusiones, es muy difícil ganar en 2019. Porque hay que ganar el año que viene. No sólo lo necesita el país, sino América latina ante esta ola de restauración conservadora y neocolonial. Hay que hacer un frente respetuoso de las reglas que acuerden los distintos partidos, pero sin repetir errores anteriores".

Así fue que señaló: "Seguramente, hagamos en el Senado un interbloque con el Frente para la Victoria. Pero no se habló de eso en la reunión de ayer [que convocó el propio Solanas con la oposición], sino de las distintas variantes de la votación de hoy y de la necesidad de construir un frente sin necesidad de exclusión, con reglas de juego aceptadas por todos".

"Un frente se construye con reglas. Para que este frente sea posible y que la diversidad sea unida, debe haber unas PASO con un sistema D'Hont, sin piso. Si no es el juego de la perinola: el que gana se lleva todo", apuntó el legislador.

Y remató: "Van a endeudar a los jóvenes con u$s 76.000 millones para el año que viene, 50.000 se los lleva el FMI. Este Gobierno es de terror porque esa deuda la va a enfrentar la generación que viene".