Lapeña criticó que el Gobierno no cumplió con los "ex secretarios"

El presidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Enrique Mosconi, Jorge Lapeña, aseguró que la Argentina todavía está "lejos" de la aplicación del concepto "política de Estado" en el área energética y criticó que el Gobierno no cumple en su totalidad con los compromisos asumidos en 2014 con los ex secretarios de Energía.

En el documento "Agenda Energética 2018; políticas de Estado para el crecimiento en el sector energético", el especialista cuestionó lo hecho hasta acá en materia de consensos políticos acerca de las tarifas (en especial, tras el doble caos parlamentario en abril y octubre), los biocombustibles y las centrales nucleares.

"Del análisis realizado a 30 meses de iniciada la gestión del actual gobierno, surge un grado de cumplimiento desparejo de los compromisos asumidos. Algunos se han cumplido a satisfacción; sin embargo, en otros lo acordado no ha sido cumplido, ni siquiera en sus fases preliminares. El análisis cuantitativo indica que, en lo relativo a los acuerdos programáticos sobre política energética, se cumplieron dos acuerdos; siete tuvieron un cumplimiento parcial y cuatro no fueron cumplidos", concluyó Lapeña. "En lo relativo a las medidas urgentes, dos fueron cumplidas y una no", completó.

Según la jerarquización del IAE, la falta de políticas de Estado es especialmente grave por el "diálogo nulo inter fuerzas en el Parlamento; diálogo insuficiente dentro del espacio de Cambiemos, y finalmente insuficiente información al ciudadano que tiene derecho a informarse".

El actual secretario de Energía, Javier Iguacel, está de gira por los Estados Unidos intentando convencer a petroleras medias y empresas de servicios de desembarcar en Vaca Muerta, garantizando que las condiciones de explotación de los yacimientos se mantendrán en el tiempo más allá de la suerte que corra Cambiemos en las elecciones de 2019. El crítico informe del IAE es oportuno en señalar que ni siquiera la coalición gobernante tiene políticas de Estado duraderas en el sector energético.

Emilio Apud, ex secretario de Energía en 2001, opinó diferente a Lapeña. "No coincido. Con todas las turbulencias políticas y económicas que tocó atravesar, el Gobierno no puede avanzar en todos los puntos de lo que se comprometió. Ahora las tarifas empiezan a reflejar los costos y se están desregulando los mercados", dijo.

Apud agregó que "hay diferencias entre los integrantes del grupo de los ex secretarios" aunque se reúnen periódicamente y consideró que "la política nuclear está condicionada por los compromisos que había asumido el kirchnerismo con China".

A pesar de que Lapeña reconoce que el Gobierno cumplió en cuanto al capítulo Precios y Tarifas, lamentó que el precio del gas natural en boca de pozo -que, "como lo ha establecido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un precio regulado por el Estado nacional"-, no haya sido regulado "conforme a los costos de producción".

Para el ex funcionario alfonsinista, "la determinación del precio de la energía debe formar parte de un acuerdo amplio", mientras que las tarifas reguladas de las transportistas y distribuidoras de gas no son "el problema".

Daniel Montamat, ex secretario también durante el gobierno radical de Fernando De la Rúa, cree que Cambiemos "cumplió parcialmente con los compromisos, sobre todo en el tema subsidios, aunque vamos en el camino correcto".

"La estrategia de largo plazo es privilegiar la inversión privada y reponer mecanismos de mercado, y la dirección es correcta; la tarifa social está; y los precios de petróleo y derivados ya se ajustaron a los mercados internacionales", amplió el experto cordobés.