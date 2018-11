Qué hay detrás de la fuerte suba del dólar

Para el mercado, la suba del dolar registrada hoy, de hasta 60 centavos, supuso un significativo cambio de tendencia que obedece a varias causas encadenadas, en una rueda en la que el billete norteamericano también subió contra otras monedas de la región: Brasil 1,46%, México 0,80%, Chile 0,42, y el Euro no pasó de los u$s 1,12.

"Localmente nos vimos afectados no solo por el contexto global de las monedas extranjeras, sino una recuperación del dólar debido a que los ingresos de fondos ya no fueron como la semana pasada, donde no se conocía la comunicación Banco Central que limitó el ingreso de fondos de bancos para hacer el famoso carry trade. Esto originó una suba del tipo de cambio y una merma de las inversiones, que bajó la tasa de interés a diario en Leliq", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.

A ello se sumó además "la falta de ingreso de inversores estos últimos días y no mas de u$s 40 millones diarios de los exportadores cerealeros, por lo que la oferta estuvo retraída y la demanda siguió su curso normal, para el pago de obligaciones".

El analista financiero Christian Buteler destacó que "siempre es un combo el cambio de tendencia". Y resumió: "Se cortó la posibilidad de carry a los bancos desde el exterior, estás en el piso de la banda, baja de calificación de Argentina y baja la tasa de las Leliq".

En diálgo con El Cronista, Gustavo Quintana, de PR Cambios, coincidió en que un grupo de factores llevaron a la divisa a la suba: "Probablemente y como siempre, esto responde a una combinación de factores".

"Una es la rebaja en la calificación de Ficht, S&P, la secuencia gradual y bajista de la tasa y por ahí réplica de un leve deslizamiento del real, aunque en este caso no sé si ellos se contagiaron de nosotros", enumeró. Y agregó que "la demanda por cobertura también sirvió para alejar a la divisa del límite inferior de la zona de no intervención".

El dólar volvió a bajar y quedó a un paso de perforar el piso de la banda https://t.co/mlkfRDdjsL — Cronistacom (@Cronistacom) 9 de noviembre de 2018

El analista financiero Mauro Cognetta consideró que la mala noticia de la calificación de S&P no preocupó al mercado ya que estaba descontada: "Esta noticia puntual no me preocupa y tampoco a la City, ya que llegan tarde, ven información pasada y llegan a destiempo".

"Yo al largo plazo lo veo como positivo para entrar en activos argentinos", señaló.

En cuanto al salto del billete consideró que "la idea es que este tremendo nivel de tasas enfriara el tipo de cambio pero no lo apreciara tanto, y que secara la calle de pesos para bajar la inflación". En cuanto a la medida del Central para limitar el carry de bancos sostuvo que "no está mal, por lo menos hasta que se acomoden un poco las variables".

Frenar la apreciación del peso y bajar gradualmente la tasa

En su informe a clientes, el economista Gustavo Ber opinó que "con un dólar coqueteando la banda inferior se abrieron diferentes escenarios desde el BCRA que, avalados por el FMI, apuntarían a frenar la apreciación del peso mientras se extiende la gradual reducción de la tasa de Leliq sin que el combo altere las perspectivas de una desaceleración de la inflación en los próximos meses".

"A nivel cambiario, la cercanía a la banda inferior junto a la reducción de la tasa de Leliq desde el frente interno sumado a un escenario externo de depreciaciones de las monedas emergentes despertó al dólar mayorista, que se reacomodó, una reacción autoregulada por la plaza que evita que el BCRA deba intervenir directamente con compras".

Al final, el dólar no perforó la banda

Todos los ojos del mercado estaban puestos hoy en la posibilidad de que el dólar perforara el piso de la banda. Sin embargo, la medida adoptada el jueves por el BCRA y conocida el viernes para evitar el carry de bancos que inundaba de oferta la plaza surtió efecto, aunque desde la entidad aseguran que solo buscó "homogenizar requisitos de liquidez".

Se trató de una suba de los encajes para los flujos que entran desde el exterior, lo que el mercado leyó como intento de la autoridad monetaria por desalentar el ingreso de capitales especulativos.

La comunicación A6595 fijó nuevas normas de efectivo mínimo para las obligaciones por líneas financieras del exterior, que no incluye a las instrumentadas mediante depósitos a plazo fijo, excepto que sean realizados por residentes en el exterior vinculados a las entidades, ni la adquisición de títulos valores de deuda.