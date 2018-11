Casación confirmó la condena a D’Elía por tomar una comisaría

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el dirigente social Luis D’Elía por la toma de una comisaría en el barrio de La Boca en 2004 y quedó a un paso de ir a prisión.

En el fallo, el tribunal dispuso sin embargo que la pena de cuatro años que había recibido D’Elía en el juicio oral pase a ser de tres años y nueve meses por "instigación a cometer delitos". Ahora, la defensa del dirigente presentará un recurso para ir a la Corte Suprema de Justicia y hasta que ese pedido se defina no irá a la cárcel.

"A más de 14 años ésto está todo prescrito. Realmente estamos yendo presos por decisión de Mauricio Macri. Me imputaron por ocho cuestiones distintas, me sacaron siete y me mantienen una condena por tres años y nueve meses. ¡Es una vergüenza! Evidentemente detrás de esto está Macri. Sin ninguna duda", señaló D Elía en diálogo con la agencia NA.

El dirigente advirtió, además, que el fallo "sale en vísperas de la llegada del G20 a Buenos Aires" y, al respecto, dijo que el Gobierno "quiere con esto darle una señal al movimiento popular argentino de que va a judicializar la protesta social".

El Tribunal Oral Federal 6 lo había condenado en noviembre de 2017 a cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación por "lesiones leves, atentado contra la autoridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación".

Ése había sido el pedido de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, pero ahora los jueces de Casación entendieron que la pena debía ser menor por la figura "instigación a cometer delitos": para los magistrados Liliana Catucci y Carlos Mahiques, la condena debía reducirse a tres años y nueve meses, mientras que para Eduardo Riggi se debía mantener el fallo inicial.