Petroleras piden reglas claras pero las seduce la elevada rentabilidad

El secretario de Energía, Javier Iguacel, comenzó ayer una gira por los Estados Unidos que le demandará toda la semana. Allí, el funcionario intentará garantizar que se mantendrán las reglas de juego en la política energética, más específicamente hacia Vaca Muerta, para que se duplique la actividad en 2019 y multiplicar la cantidad de empresas norteamericanas que operen en la Cuenca Neuquina.

En el primer día de una intensa semana de actividades, el ex director de Vialidad Nacional se presentó ayer en Nueva Orleans, Luisiana, en un encuentro organizado por la Asociación Americana de Productores Independientes de Petróleo (IPAA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Iguacel estuvo acompañado por el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; y los CEOs de Tecpetrol y Vista Oil & Gas, Carlos Ormachea y Gastón Remy, respectivamente, entre otros.

El argumento para convocar es que Vaca Muerta es una política de Estado, que continuará aún si Cambiemos no ganara las elecciones presidenciales en 2019. "Ellos mismos saben que los márgenes en el mundo del petróleo son grandes. Aunque preguntaron cómo vamos a hacer para que las reglas sean claras y las mismas durante 15 ó 20 años, los posibles inversores estadounidense no están preocupados por eso y no lo ven como un impedimento para venir", comentaron fuentes vinculadas a la organización de la gira.

La IPAA nuclea a 9000 productores independientes de petróleo y gas natural en Estados Unidos, que tienen operaciones en 33 estados y en el extranjero, producen un promedio de 75.000 barriles por día de petróleo y emplean a una media de 12 personas cada una. La asociación congrega a los empresarios que desarrollaron el 90% de los pozos y producen el 54% del petróleo y el 85% del gas natural del país norteamericano.

La misión se compone de 35 empresas actualmente proveedoras dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta que desean conectarse con compañías internacionales.

Pese al optimismo oficial y las ganas de que finalmente desembarquen las empresas estadounidenses para invertir y sumen un 33% más de desembolsos en total para 2019 (de u$s 9000 millones a una meta de u$s 12.000 millones), hay escépticos en el ambiente.

En diálogo con El Cronista, una fuente del sector ligado a los servicios petroleros comentó que las compañías "se van a encontrar con que no hay capacidad ociosa en la zona; no hay caños para transportar el gas". A eso se agrega la falta de demanda estable (muy poca en el período estival y excesiva en el invernal), lo que llevó a que algunas petroleras pararan o demoraran proyectos de inversiones en gas. Sin ir más lejos, hace dos semanas YPF anunció que se concentrará más en el petróleo que en el gas de Vaca Muerta.

La gira ministerial continuará hoy con un encuentro en Houston con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry; el embajador de Argentina en ese país, Fernando Oris de Roa; y el testimonio de empresas operadoras en Vaca Muerta como YPF, Exxon, Chevron y Pluspetrol, mientras que más tarde hablarán en un panel representantes de compañías de servicios como Bolland, Pecom, QM y Sima.