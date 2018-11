Descubren bases con misiles en Corea del Norte

Corea del Norte opera al menos 13 bases no declaradas para ocultar misiles móviles con capacidad nuclear, reveló un nuevo estudio publicado por investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington (CSIS). La información generó nuevas dudas sobre la iniciativa de política exterior del presidente Trump.

"No parece ser que estas bases estuvieran congeladas", dijo a The New York Times, Víctor Cha, quien dirige el programa de Corea del Norte del CSIS.

Las bases, que se encuentran dispersas por todo el país, están ubicadas en instalaciones subterráneas provistas de túneles en estrechos valles montañosos, según los investigadores.