Cuáles son las cuatro variables que el mercado vigilará esta semana

El mercado ya se encuentra metido de lleno en el último bimestre del año, el cual tiende a ser más volátil en materia financiera y cambiaria. Datos económicos a nivel local e internacional serán la clave en esta semana que se inicia. La inflación en EE.UU. será un dato determinante al que el mercado le prestará suma atención, pero no va a ser el único. A nivel local, la evolución de precios también será una variable a vigilar. Por otro lado, esta semana el Ministerio de Hacienda emitirá Letes a una tasa menor a la de emisiones previas a 175 días, al 4,75%. Además, los próximos pasos del Banco Central (BCRA) se lleva toda la atención, sobre todo teniendo en cuenta la tranquilidad cambiaria de las últimas semanas y con el tipo de cambio tocando la parte baja de la banda cambiaria.

Inflación en EE.UU.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones sostiene que tras las elecciones electorales en EE.UU. la semana pasada, la atención seguirá focalizada principalmente en la agenda económica y la política de la Fed que apunta con alta probabilidad a una nueva suba de tasas en diciembre. "El foco estará puesto el dato de inflación en EE.UU. de esta semana, más allá de los datos relacionados a la actividad ya que el mismo podría confirmar la aceleración de los precios (mayor a la esperada) que también percibieron los salarios y precios mayoristas en las últimas dos semanas. Un argumento adicional para una política más agresiva por parte de la Reserva Federal", sostuvo.

Evolución del dólar dentro de la banda cambiaria

En lo local, para Corujo no hay dudas, que la evolución del dólar será clave en la semana que inicia ya que la divisa cerró el viernes prácticamente en el piso de la banda de la zona de no intervención. “Lo que haga -o en su defecto, no haga- el BCRA si el dólar cruza este nivel (que el lunes será de $ 35,402) será una señal para el mercado. El comportamiento de las tasas de interés, por otro parte, también serán monitoreados. En un escenario de liquidez que se mantiene elevada, esperamos que las tasas puedan seguir cayendo gradualmente”, alertó.

Sobre este punto, los analistas de la consultora Invecq indicaron que es destacable la estabilidad lograda en el mercado de cambios y que si bien la misma es positiva, ésta no se está alcanzando sin costos reales para la economía. “La estructura de tasas del sistema financiero está poniendo en serios problemas a muchas empresas. Pero lo cierto también es que no había muchas alternativas posibles y de no haber adoptado una política monetaria tan contractiva, la volatilidad cambiaria se habría pronunciado, paralizando por completo la actividad económica como ocurrió en el mes de septiembre”, comentaron desde la consultora.

Mirá también Aseguran que estabilizar el dólar será clave para el repago de la deuda La consultora Ecolatina indicó que frente a la incertidumbre de las elecciones presidenciales del 2019, podría haber una mayor dolarización de carteras en la previa a los comicios. En ese sentido, alertó que este salto cambiario “agravaría el descalce de moneda”.

Mirando hacia adelante, para los analistas de Invecq, difícilmente el BCRA permita que el tipo de cambio perfore significativamente la banda inferior, ya que el equipo económico no debería volver a generar las condiciones para que se acumule un déficit de cuenta corriente que deje expuesto al país a nuevos shocks. “Para ello deberá intervenir comprando reservas, pero deberá asegurarse de que el efecto monetario sea neutro por lo que esterilizará vía Leliq. Si la evolución de la base monetaria viene bien para el cumplimiento del objetivo de expansión cero, el BCRA podrá reducir de manera más acelerada la tasa de licitación, lo que también sería favorable en términos de contagio al resto de tasas del sistema financiero y por ende para la actividad económica”.

En cuanto al mercado de bonos, desde Portfolio Personal Inversiones esperan que el riesgo país siga descendiendo, pero gradualmente. "No vemos catalizadores positivos de corto que puedan tener un efecto de impacto acelerado sobre los precios. En lo político, será dato para el mercado el tratamiento del Presupuesto por el Senado, aunque no se esperan sorpresas. Estaría descontado una aprobación del mismo a favor del Gobierno”, señalaron.

Inflación local

De la agenda, local, Marco Valenti, analista de Invertir en Bolsa (IEB) recuerda que esta semana se conocerán datos económicos importantes. “El jueves el Indec dará a conocer el IPC de octubre. Se espera una variación del 5% mensual y la atención del mercado probablemente este centrará en dicho dato”.

El dato de inflación viene luego del 6,5% de septiembre y se espera que, con la política monetaria contractiva y mayor estabilidad cambiaria, los datos de inflación sigan yendo a la baja mensualmente en las próximas publicaciones.

Emisión de Letes

Por otro lado, Valenti recuerda también que el miércoles de esta semana, el ministerio de Hacienda licitará letras del tesoro en dólares.

“El Ministerio de Hacienda procederá a la licitación de Letras del Tesoro en dólares. Las mismas tendrán un vencimiento el 10 de mayo de 2019, es decir, a 175 días y se espera que tengan una tasa del 4,75%”, destacó Valenti.