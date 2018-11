Ganancias: la Corte propone pagar pero que se compense el descuento

Durante el fin de semana, la Corte Suprema siguió dando que hablar. Esta vez fue por la polémica por el pago del impuesto a lasGanancias por parte del Poder Judicial. El tema volvió estar en el tapete a raíz de una serie de entrevistas que dieron dos de sus miembros ante el inminente fallo de la Corte al respecto. Se trata de una de las definiciones que mantienen en vilo al Gobierno y que podría generar una nueva grieta dentro del máximo tribunal.

"Creo que no hay ningún juez ni ningún funcionario que no esté de acuerdo con que tienen que pagar Ganancias", aseguró Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, en una entrevista con Clarín. Vale recordar que la AFIP deja de percibir el 0,6% del PIB por la exención de este impuesto en el Poder Judicial. "Lo que no se quiere es que el salario sea reducido para pagar Ganancias. Pero, si hubiera un incremento salarial, y sobre ese incremento se redujera el monto para pagar Ganancias, no habría ninguna oposición", especificó.

"Siempre he tratado de apegarme a lo que dice la ley: hay que pagar, hay que pagar", dijo al respecto Carlos Rosatti a Infobae. Y recordó que, en 2006, como conjuez de la Corte, en el Caso Gutiérrez, dijo que, con la ley vigente en ese momento, los jueces debían pagar Ganancias.

"Todos los que ganamos bien tenemos que contribuir al esfuerzo colectivo pagando impuestos", dijo a este medio Juan Pablo Mas Vélez, que asume este mes como representante de los abogados de la CABA en el Consejo de la Magistratura. "Es urgente compatibilizar la obligación de pago del Impuesto a las Ganancias con la garantía de intangibilidad de los haberes de los jueces. Creo que es posible. Tanto la independencia del Poder Judicial como la igualdad ante la ley y las cargas públicas son valores fuertemente arraigados en nuestra nación; nunca podrían resultar incompatibles", remató el vicerrector de la UBA.

"Es la salida que siempre propusieron los jueces: Subime el salario lo mismo que me quitás por Ganancias", dijo a El Cronista el actual miembro del Consejo de la Magistratura Rodolfo Tailhade. "Me preocupa el mensaje a los trabajadores judiciales: la intangibilidad del salario es solo de los jueces, para ponerse en sintonía con el ajuste e impuestazo del Gobierno, Rosenkrantz va por eso", agregó el diputado, para luego señalar que son 25.000 los trabajadores que pagarían y 900 jueces los que no.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia emitió un comunicado que remarca que la intangibilidad de los salarios es "fundamental" para garantizar la independencia.