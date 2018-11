Todos ven el fin del rally de acciones pero el crudo perdió 20% en un mes Desde el precio máximo de u$s 76 por barril que tocó a principios de octubre de este año, el petróleo hoy se ubica por debajo de los u$s 60. Para muchos analistas fue toda una sorpresa, porque sus proyecciones indicaban que superaría los u$s 100 antes de fin de año