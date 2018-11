Con dólar más calmo, Hacienda licita Letes con tasa inferior al 5%

El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de nuevas Letras del Tesoro en Dólares con vencimiento el 10 de mayo de 2019, a 175 días de plazo. Tendrán una tasa de 4,75%, inferior al de otras colocaciones similares. Sucede en momentos en donde el precio del dólar opera dentro de rangos más acotados de variación y se acerca al piso de la banda de intervención aplicada por el Banco Central.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs. del día martes 13 de noviembre de 2018 y finalizará a las 15 hs. del día miércoles 14 de noviembre de 2018, indicaron desde el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La misma se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del ex Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses tendrán un precio máximo de licitación, dejándose sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el tramo competitivo.

El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de u$s 977,73 por cada u$s 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,75%, detalló Hacienda.

A los fines de participar en el tramo competitivo deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada u$s 1.000 de valor nominal original con dos decimales, mientras que en el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 13 de noviembre de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.