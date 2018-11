Empresarios insisten que no todos podrán pagar el plus

Aunque el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el Gobierno publicará en breve para formalizar el pago del bono no remunerativo de fin de año establece la obligatoriedad del beneficio para los trabajadores privados, habrá muchas empresas, en especial pymes, que no podrán afrontar el compromiso.

Así lo aseguraron voces empresarias de distintos sectores, que participan en la mesa de conversaciones con funcionarios del gobierno por el bono, y que dejaron trascender la imposibilidad de hacerlo en el caso de algunas firmas, debido a la fuerte caída de la actividad y el cuadro recesivo general.

El Gobierno ya tiene listo el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que establece un bono de $ 5000 a pagarse en dos cuotas de $ 2500 con los salarios de noviembre y enero de 2019. El plus será obligatorio y no remunerativo para el sector privado, y se tomará a cuenta de futuras negociaciones paritarias.

Pero si bien desde el sector empresarial admiten que sería una buena medida para recomponer el poder de compra de los salarios, alertan sobre las dificultades que afrontan muchas empresas, en especial pymes, para poder formalizar el pago en tiempo y forma.

"En nuestro sector estamos muy golpeados por motivos conocidos, hay muchas empresas que seguramente no lo van a poder pagar", aseguró Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción.

Ésta es una posición compartida por casi todo el arco empresarial. Desde la UIA; la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) argumentan que hay diversas realidades entre sectores y entre grandes empresas y pymes. El industrial José Urtubey, dijo: "Hay muchas empresas que no van a poder pagar el bono de fin de año, por lo cual el Gobierno va a tener que dar beneficios impositivos y financieros, particularmente a las pymes ya que hay muchas que están peleando su subsistencia".

Desde CAME coinicidieron en que "no todos los sectores pueden afrontar un plus de $ 5000", y planteó "seguir dialogando con el gremio para analizar, sobre las pymes que puedan pagarlo, si se aumentan los planes de pago en más cuotas segmentando el tipo de empresa".

"Somos conscientes de que el poder adquisitivo se ha deteriorado pero en las pymes estamos sufriendo fuertemente las consecuencias de la recesión y en muchos sectores de la economía que han sido golpeados, no hay margen para un bono", destacó Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria porteña (Fecoba). Eduardo Fernández, titular de la Apyme dijo que "por más que quisiéramos, las pymes no podemos pagar el bono. No podemos porque tenemos que abonar el aguinaldo, en una situación de crisis que provocó el propio Gobierno".