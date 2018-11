China ataca New York: se espera que ese país arrase en las subastas de Christies

Christies vendió el año pasado u$s 480 millones en una semana de remates en Nueva York y, ahora, creo que los superará largamente con sus ventas de arte contemporáneo y con la oferta extraordinaria del próximo domingo y lunes de Arte Moderno e Impresionista.

La primera venta son 61 obras donde, creo, los chinos serán los mayores compradores. Históricamente, los adquirentes de ese país eran el 14% del mercado y, ahora, compran el 30% de todo lo que aparece a la venta. Y hay que recordar que estrenan todos los años 700 museos... y hay que llenarlos.

Hay 10 obras que buscan más de u$s 10 millones. La pintura principal nunca fue vendida en una subasta y, recién, fue conocida en una exposición en París en 1960. Es de Vincent van Gogh, de quien el año pasado vendieron una obra similar en u$s 81 millones. Se trata de un paisaje realizado en 1887 en las afueras de París, de 50 x 67 centímetros, y fue comprada en forma particular por su vendedor, hace 20 años. La pintura estaba en Japón y, también, pienso que se irá a China.

No se manifiesta su base pero hay que pensar que no bajará de u$s 50 millones. Es un rincón de un jardín con deslumbrantes colores y empaste. También se ofrece un lienzo de Claude Monet, que no fue terminado por el artista en su lago de Giverny repleto de nenúfares y que está firmado con su firma estampada, como se hizo con las telas que quedaron en su taller a su fallecimiento. Mide 100 x 200 centímetros, fue realizada cuando el artista sufría de glaucoma y fue vendida en u$s 6 millones en 2000. Ahora, esperan recaudar más de u$s 30 millones por ella.

La cotización del artista ha aumentado un 360% en los últimos 20 años y también se ofrece una bellísima obra de su jardín con un niña que el artista canjeó a un marchand japonés por unos grabados de ese origen que eran admirados por los impresionistas.

Se esperan más de u$s 15 millones por esta obra, que, creo, será muy pujada por su tema y calidad. También, se ofrecen tres importantes obras de Pablo Picasso. Por una de gran formato, 163 x 120 centímetros, de 1931, están pensando en u$s 25 millones. Hay otra, característica, que fue vendida en u$s 12 millones hace cinco años y, ahora, reaparece en u$s 15 millones.

La que más me gusta es un tierno pastel de 1921 (mide 105 x 75 centímetros), que busca u$s 10 millones y que sintetiza toda la genialidad del español. Es el trabajo que yo mismo me compraría si tuviera el efectivo.

Picasso es el artista más demandado y exitoso del mundo y sólo en subastas se venden unos u$s 400 millones todos los años y, posiblemente, en el mercado se vendan u$s 1000 millones anuales. Su cotización es bastante estable y ha subido un 150% en los últimos 20 años.

Dos bronces de Alberto Giacometti buscaran u$s 14 millones cada uno. Sus precios se han triplicado en los últimos 20 años y una de sus más conocidas esculturas, "El gato" (de 80 centímetros de largo), fue vendida hace unos años en u$s 21 millones. Así que, de haber candidatos, pareciera que la base es atractiva a ese valor.

Muy buenas obras del escultor Jean Arp salen a la venta y también varias de Edgar Degas que las realizara en cera y recién fueron fundidas en bronce a su muerte. Hay otros cuatro óleos de Monet, seis de Pisarro y otros 11 Picassos en la misma venta nocturna. Creo que pueden haber sorpresas por un gran bronce de Henry Moore que sale con u$s 8 millones de estimación, mide 117 x 246 centímetros y uno similar logró u$s 33 millones no hace mucho tiempo. No aparece hace 20 años y puede ser intensamente pujado.

Una típica figura de Rodin, "Eva", de tamaño natural, fue comprada en u$s 1 millón hace 20 años y, ahora, piden u$s 6/8 millones de base.

Creo que la obra más interesante de la venta es una pintura de Tamara de Lempicka realizada en 1930 que representa a una de sus amantes, Ira Perrot. La artista polaca fue una precursora del "poliamor" y, además, le gustaban tanto las mujeres como los hombres. Fue un ejemplo de liberalidad en la época y artista exitosa que ya, a los 28 años, había llegado a ser millonaria. Los ricos se disputaban sus favores y querían participar de sus fiestas y ser inmortalizados en sus lienzos. La obra se titula "La Musicienne", mide 116x73 cm y es típica de lo mejor de la artista que, además de ser una gran pintora, tiene la virtud de ser fácilmente reconocible, algo muy valorado en el mercado.

Esta obra, que era propiedad del Museo de arte realista de Scheringa en Holanda, fue robada junto a un Dalí (que también sale a la venta) en mayo de 2009 y fueron "secuestrados" por una banda que, luego de ocho años de "negociaciones" con la compañía de seguros, "aparecieron" el año pasado. Ahora, se venderán para recuperar lo abonado por la aseguradora, seguramente. El mayor precio pagado por la artista han sido u$s 8,5 millones. Me animo a pronosticar que serán superados por esta lindísima y estupenda obra.

Al día siguiente habrá tres subastas más en Christies: una con obras de los hermanos Alberto y Diego Giacometti, con cinco y 21 bronces respectivamente. Luego, hay 114 obras realizadas sobre papel donde se destacan algunas de Magritte, Chagall, Schiele y Vuillard. Y, finalmente, 221 obras de una gran variedad de artistas y lo que más me interesa es que 56 de ellas son esculturas en bronce, con 15 de Auguste Rodin, 9 de Jean Arp y sus valores fluctúan entre los u$s 6000 y u$s 400.000.

Luego de estas subastas llegará la "locura" de los remates de arte contemporáneo y ya nos referiremos a ellos.