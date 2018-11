De Pablo: “Cuando una empresa tiene que despedir y le imponen un decreto, pide algo a cambio”

El economista y analista Juan Carlos De Pablo consideró que la aplicación del decreto que sacará el Gobierno sobre el pago de un bono de $ 5000, que deberán pagar las empresas del sector privado a su empleados, “es complicada” debido a que la situación de cada compañía es distinta.

De Pablo sostuvo que este tipo de decisiones ocurren con frecuencia cuando los gobiernos intenten resolver un problema político con la Confederación General de Trabajo (CGT). En tanto, planteó que el empresario lo último que hace es despedir a sus empleados, pero “si no tiene más remedio, y le imponen un decreto, va a querer algo a cambio”.

“Acá los que tenemos es una ensalada con situaciones completamente distintas en cada una de las empresas, que cuando se le impone un bono obligatorio, independientemente al resto, es complicado”, planteó el especialista en diálogo con radio Mitre.

Al opinar sobre la actual situación por la que atraviesan las empresas, el economista contó: “En los últimos meses lo que estoy escuchando es que todo se ha corrido hacia el mayor problema, que es que la duración de una crisis termina transformando al resto. Acá lo que no están aclarando es cómo sigue todo esto, como se juntan los pedacitos, como se juntan las distintas tasas de inflación que tienen las distintas porciones de la política económica”.

Y añadió: “En ese contexto, hoy el ataque a la crisis, que siempre tienen prioridad con respecto a otro temas, está transformando el resto de la agenda de las empresas".

“A mí me encantaría saber que dentro del Poder Ejecutivo hay alguien que no está yendo todos los días a la oficina, a las reuniones, sino que se puso a pensar sobre lo que hay que hacer, pero no estoy seguro que eso esté ocurriendo”, lamentó De Pablo.