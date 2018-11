Vidal diferenció a Cambiemos del kirchnerismo: “No nos financiamos con la droga”

La gobernadora María Eugenia Vidal habló de su candidatura de cara a 2019 aseguró que todas las opciones están abiertas, “menos ser presidenta”. En tanto volvió a tomar tomar distancia del kirchnerismo al destacar que “Cambiemos es diferente, no nos financiamos con la droga”.

“Estamos dando una pelea muy desigual. El narcotráfico es como una multinacional, tiene estrategias de ventas, es mucha plata, pero no por eso hay que bajar los brazos”, sostuvo Vidal

En esa línea, agregó: “Desde que Mauricio (Macri) es presidente y desde que yo gobierno la Provincia, hay un 50% del camino que no es ser parte, no mirar para otro lado, no decir que este es un país de tránsito, reconocer el problema y enfrentarlo y no financiarse de la droga. En eso Cambiemos, sí hace la diferencia”.

Además, aseguró que existen “causas judiciales por campañas electorales del kirchnerismo relacionadas con laboratorios, y la efedrina”. “La Justicia está investigando, hay gente presa, hubo gente presa por eso. Por eso hay que decir que no somos todo lo mismo, no somos todos iguales. Todos nos tenemos que someter ante la ley, pero no somos todos iguales”, sumó.

La crisis y su reelección

Además, la mandataria respaldó la estabilidad de su gobierno, y consideró que “las crisis recurrentes no se pueden cambiar en sólo tres años”. “Cambiar de verdad, lleva tiempo”, enfatizó.

Vidal defendió el proyecto de ley de presupuesto para la provincia que este jueves debatirá la Legislatura pero, también, habló de los rumores sobre su pelea con Mauricio Macri y, también, avisó que su reelección es ‘una opción‘ pero no dio certezas.

En ese sentido, señaló que todavía no decidió si en agosto de 2019 se postulará como candidata en búsqueda de su reelección. En cambio, el Presidente y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya adelantaron que quieren cuatro años más. ‘Hay tiempo para definir. Todas las opciones están abiertas, menos ser presidenta‘, aseguró.