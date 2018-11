Títulos provinciales hoy ofrecen tasas de hasta 16,5% en dólares

Pese a que se percibe mayor estabilidad en el frente cambiario desde hace ya un mes y medio, todavía quedan inversiones con muy buenos retornos. Son los bonos provinciales, que ofrecen tasas de hasta casi un 17% en dólares. Y si bien es cierto que son títulos considerados más riesgosos que los soberanos y que en los últimos meses se puso en duda la capacidad de pago del país, en la City resaltan que es poco probable que el Gobierno nacional no "salga" a respaldar a una provincia, es decir, que la deje caer en default.

Los bonos de Jujuy a 2022 y de Chaco a 2024 rinden arriba de 16,5% en dólares son los que hoy registran tasas más altas, seguidos por los bono de Neuquén a 2025 y Chubut al 2026, que rinden entre 12% y 12,5% y además tienen regalías petroleras. También son atractivas las tasas de retorno del bono de Córdoba al 2027, un 10%,y de la Ciudad de Buenos Aires, al 2027, el 9%. Sin embargo, no son los únicos.

"Veo muy castigados algunos bonos, y con buenas posibilidades de que achiquen los spreads. Me parece que los bonos de Jujuy 2022 que rinden casi un 16,5% en dólares están baratos", sostuvo Facundo Linares, gerente general de Banco Meridian. A su vez, el experto indicó que "otros que están baratos son Salta 2024 y Córdoba 2024, que rinden cerca del 15%, y para los más arriesgados, Chaco 2024 que rinde casi 17%, si se tiene en cuenta que los bonos de Buenos Aires o Santa Fe rinden aproximadamente un 10%.

En tanto, Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, aclaró que "hoy la parte media de la curva de los bonos provinciales es muy atractiva, para aquel perfil más conservador las mejores opciones son los de la Ciudad de Buenos Aires 2027 y Córdoba 2027, que rinden entre 9 y 10%, y Neuquén 2025 o Chubut 2026, que pagan un 12% o 12,5% además de las regalías petroleras. Y para aquellos más agresivos, Jujuy 2022 o Chaco 2024, que rinden por encima de 16,5% en dólares".

Algunos de estos bonos no sólo se emitieron bajo legislación de Nueva York sino que fueron sumas muy chicas, u$s 200, o u$s 300 millones, lo que hace suponer que el Gobierno tendría tanto espalda como voluntad para impedir cualquier clase de impago.

En cambio, en Grupo SBS prefieren "mantener una posición cautelosa". No obstante, señalaron que quienes busquen apuestas en este espacio lo más atractivo pareciera estar en el tramo corto de las curvas de Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. "En relación a Buenos Aires, destacamos que la elección se justifica por la mejorada posición fiscal de la provincia en los últimos años y el amplio espacio que tiene para recortar gastos de infraestructura si necesita reforzar su resultado primario", dijeron.

Para los que no estén incómodos con instrumentos poco líquidos, sugieren el bono de Santa Fe a 2023.