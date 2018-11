Macri: "Son cambios que trascienden mandatos"

Durante la inauguración de la planta de Vestas, en Campana, Mauricio Macri recalcó que la meta de su gobierno es cubrir, para 2025, el 20% de la demanda eléctrica nacional con energías renovables. "De los 63 parques eólicos que planeamos abrir, 36 están en marcha y generan 7000 empleos. Es un compromiso que asumimos no sólo con los argentinos del presente, sino, también, con las generaciones futuras. Son cambios que trascienden un mandato", afirmó.

En sociedad con Newsan, Vestas producirá la "góndola", llamada también "nacelle", el corazón de un aerogenerador, que soporta el peso de las aspas de los molinos. Una góndola pesa 75 toneladas y mide 10 metros. Cada aerogenerador tendrá capacidad de 4,2 megawatts (Mw). Los tres primeros serán para Pampa Energía.

Vestas invirtió u$s 17 millones de los u$s 22 millones que insumió el proyecto. La empresa tiene sede en Dinamarca y presencia en 79 países. "Esta fábrica formará parte de una red global con otras 22", precisó Andrés Gismondi, director general de Vestas Argentina. Newsan desembolsó u$s 5 millones. "Queremos posicionarnos como un jugador relevante en el negocio", declaró su chairman y fundador, Rubén Cherñajovsky.