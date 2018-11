Se podrá traer hasta u$s 500 en mercadería del exterior sin pagar en Aduana

Por primera vez desde 1994, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó las franquicias correspondientes al Régimen de Equipaje.

A través de la Resolución General 4331, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, aumentan los montos en todas las vías de acceso, tanto fronteras terrestres como aeropuertos y puertos, informaron oficialmente.

Los viajeros que ingresen la Argentina por vía aérea o marítima estarán exentos de pagar impuestos en la Aduana por bienes que no superen los u$s 500, mientras que para los viajeros de hasta 16 años de edad inclusive el límite es de u$s 250 (la mitad que un mayor).

Si el ingreso al país es por medios terrestres o fluviales, la franquicia será de u$s 300 y de u$s 150 para los viajeros de hasta 16 años inclusive.

En caso de superar la franquicia, los viajeros tendrán que abonar un arancel del 50% del valor sobre el excedente. Por ejemplo, si ingresan al país por vía área o marítima con bienes por u$s 600, el excedente es u$s 100 y, en consecuencia pagarán unos u$s 50 en impuestos.

Según informaron desde el organismo que conduce Leandro Cuccioli, la medida se tomó en base a "la decisión del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur) del mes pasado de renovar los montos para el tratamiento del equipaje de los viajeros que pasen por la aduana, con el fin de armonizar y consolidar la Unión Aduanera". De esto modo, la Argentina iguala los valores de la franquicias de Brasil.

Cabe destacar que no se producen modificaciones en las franquicias para los free shops de llegada; ni tampoco cambian los límites para el ingreso y egreso de valores, sin importar el medio de transporte, agregaron en AFIP.