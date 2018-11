¿El dólar perforará el piso de la banda? Qué piensa el mercado

Cuando Guido Sandleris asumió al frente del Banco Central (BCRA) hace poco más de un mes, los analistas y hombres de mercado aseguraban que el nuevo plan monetario iba a debutar con el dólar superando el techo de la flamante "zona de no intervención" cambiaria, que por entonces se ubicaba en los $ 44.

Pero la realidad terminó siendo otra y hoy la pregunta que sobrevuela la plaza es en qué momento la divisa perforará el piso de la banda que, con una actualización diaria a un ritmo del 3% mensual, se ubica hoy en los $ 35,26.

Para el analista financiero Christian Buteler, “comprando dólares en el piso hay poco para perder, ya que el BCRA sale a comprar y evita que siga cayendo y en contrapartida hay mucho para ganar porque la banda superior está 30% arriba y antes que eso el Central no interviene”.

Al ser consultado si cree que se perforará el piso de la banda en breve, respondió: “No es un no rotundo, puede ir y tocar la banda inferior, pero todos sabemos cuánto es y ahora sabemos que el BCRA saldrá a mantener el dólar y que la banda se actualiza al 3%. La verdad es que con todos los datos sobre la mesa, más allá que pueda tocar en algún momento, yo no sería vendedor. Tampoco es que estamos viendo una entrada de capitales que de vuelta el flujo”.

Guido Sandleris, presidente del Banco Central.

Respecto a si es un buen momento para dolarizar, consideró que eso “depende de la tasa que consiga en pesos y el riesgo que cada inversor quiera asumir". Y agregó: "Mínimo tiene que tener un 3% mensual que es lo que se actualiza el dólar, pero tiene que saber que si esto se da vuelta ya sea por factores interno o externos el BCRA no va a intervenir hasta que toque la banda superior que es 30% más arriba”.

Mauro Mazza de Bullmarket Brokers recordó que "comienza la temporada alta del dólar, hay más importadores en plaza pero con ahorristas y turismo a media maquina, el trigo este año tendrá poder de fuego para dar salida sin acelerar la depreciación".

"Con una demanda más firme de pesos, el BCRA se anima aflojar las licitaciones diarias e inyecta pesos muy lentamente. De acá a fin de año es muy poco probable que el dólar le gane a la tasa, pero tampoco vamos a tener un mes de ganancia en dólares como octubre, más de un fondo empezará a tomar ganancia", analizó y planteó que la autoridad monetaria "está demostrando que no quiere intervenir comprando, y eso es muy inteligente, que el mercado solo nos aleje de la franja inferior".

Por su parte, el economista de la consultora ACM Guido Lorenzo destacó que “si bien ahora hay un fenómeno de apreciación, a partir de fin de año y durante todo el año que viene, la formación de activos externos del sector privado lo va a mantener el tipo de cambio en un nivel en términos reales similares a los que tiene actualmente”.

“Sin embargo, bajar la tasa muy rápidamente podría suponer un riesgo. Es la primera vez que se intentaría este esquema de baja de tasas con zonas de intervención y hay que ver si eso puede generar cierta inestabilidad, habrá que tener mucha cautela”, advirtió.

El BCRA, opinó Lorenzo, “no quiere ceder en la tasa tanto porque quiere mostrar el sesgo anti inflacionario como para mantener a raya la demanda de dólares”. “Yo creo que si (el dólar) perfora (el piso de la banda) el Banco Central debe comprar. Algunos opinan que no, pero yo opino que debería engrosar reservas. Después creo que el mercado mismo mantendrá un equilibrio que no lo lleve a una apreciación excesiva. A medida que la actividad se recompone y aparece la a compra de dólares de particulares y empresas, el precio se sostiene”, agregó.

Federico Furiase economista director de Estudio Eco Go fue directo al sostener: "Lo que pase con el piso de la banda depende de lo que el mercado espere del BCRA”.

“Si el mercado se convence que el Central va a comprar dólares y expandir pesos debajo de la banda, probablemente el tipo de cambio ajuste antes de perforar la banda inferior, sobre todo teniendo en cuenta que además en diciembre entra el ajuste estacional de la base monetaria por 6%, que va a permitir un desarme de Leliq del Tesoro para financiar déficit fiscal", anticipó.

Y detalló: “Una suba del dólar de $ 1,50 se come la tasa efectiva de un mes de carry trade al 50% de tasa nominal anual, cuanto más convencido esté el mercado de que el BCRA va a comprar dólares y expandir pesos debajo de la banda cambiaria, más chances veo que el tipo de cambio ajuste antes”.

“Ahora si prevalece la visión del FMI que recomienda no comprar dólares para no expandir pesos, el tipo de cambio podría perforar el piso de la banda si la tasa de pesos sigue más que compensando las expectativas de devaluación y el riesgo país”, apuntó.

Furiase planteó: “En esta etapa deconstrucción de credibilidad del programa monetario, expandir pesos para comprar dólares porque el tipo de cambio nominal perforó la banda inferior por entrada de capitales apostando al carry trade cuando las expectativas de inflación todavía no evidencian una mejora significativa y sostenida en el tiempo podría ser una señal confusa para la estabilidad de los depósitos a plazo fijo y las expectativas”.

Y evaluó que “una jugada más interesante sería que el BCRA aproveche para bajar algo de encajes no remunerados y dé aire vía el multiplicador monetario de la economía, aceitando en un contexto de ausencia de demanda de crédito mayor espacio para que los bancos destinen fondos a Leliq y baje la tasa a la que crecen los pasivos remunerados del Central”.