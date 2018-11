El Gobierno logró dictamen para el Presupuesto en medio de la interna del PJ

En un escenario áspero y por momentos adverso, el Gobierno consiguió hoy una victoria clave en la comisión de Presupuesto del Senado. Con nueve votos de los 17 posibles, Cambiemos logró dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Presupuesto 2019 y lo dejó habilitado para tratarlo en el recinto de la Cámara alta el miércoles 14, tal como tenía previsto. Fue al cabo de una reunión agitada, en la que se cruzaron con dureza los peronistas Miguel Pichetto y José Mayans mientras exponía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Senador por Formosa y hombre del gobernador Gildo Insfrán, Mayans no dudó en saltarle al cuello al presidente de su bloque cuando éste le pidió a Frigerio que aclare lo sucedido con el Fondo Federal Solidario (conocido como fondo de la soja y eliminado por un DNU presidencial).

Al explicar su pedido, Pichetto no pudo evitar una crítica solapada a los gobernadores que empujaron la asonada por la restitución del Fondo, entre ellos Insfrán: "Si era tan vital (el fondo de la soja), debería haberse tratado en la Cámara de Diputados", deslizó. Mayans montó en cólera.

"¡Nosotros no somos el espejo de la Cámara de Diputados!. ¡La Cámara de Diputados puede tratar lo que quiere, pero nosotros somos Cámara revisora y tenemos la obligación de revisar!. ¡En ninguna parte la Constitución dice que nosotros tenemos que votar lo que vota Diputados!", exclamó cuando le llegó el micrófono.

Frigerio no se salvó. El formoseño lo señaló por las negociaciones que estuvo llevando a cabo en las últimas horas en el Congreso para evitar, justamente, que ese DNU sea rechazado en el recinto del Senado. "Que usted venga a dar instrucciones de cómo tenemos que sesionar es vergonzoso", le apuntó.

Esas palabras provocaron la reacción de Pichetto. "A mi nadie me dio ninguna instrucción, mucho menos el ministro del Interior. La decisión de plantear una sesión especial es del oficialismo, yo no he planteado nada", se atajó. Si la sesión fuera ordinaria, el rechazo al DNU debe entrar en el temario. Pero al ser especial, el solicitante puede definir una lista de proyectos acotada para sesionar. Y si bien es cierto que el solicitante es Cambiemos, también lo es que el interbloque oficialista no tiene mayoría propia y sin la colaboración de al menos parte de la oposición no podría concretar la sesión.

"Algunos quieren prender fuego la pradera. Algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución", cerró Pichetto. Mayans le siguió respondiendo fuera de micrófono a los gritos.

Frigerio, tercero en discordia, se defendió de las acusaciones. "Si se dice que yo apreté a gobernadores o que yo le di instrucciones a la bancada de la oposición se está faltando a la verdad", aseguró. "No hubo extorsión ni apriete -siguió el ministro-. Cada uno es grande y libre de tomar las decisiones que quiera. Subestimar a los gobernadores o creer que uno los puede llevar como títeres no corresponde", cerró.