El BCRA impide a ruralistas operar con bancos si se niegan al censo

El Banco Central estableció la obligación de que los bancos verifiquen a partir del 15 de diciembre próximo que los contribuyentes del sector rural dieron cumplieron con la obligación de participar del Censo Nacional Agropecuario 2018 mediante la exhibición del certificado de cumplimiento censal. Si no lo presentan, se impedirá la realización de cualquier trámite en la entidad financiera.

El censo agropecuario termina el próximo viernes 30, por lo que hay tiempo hasta ese día para cumplir con este trámite y evitar esta grave sanción.

La comunicación BCRA “B” 11765/2018 concretó así la advertencia que habían realizado las autoridades del Indec en septiembre, cuando lanzaron el censo agropecuario, de que los productores tendrían “problemas para realizar operaciones bancarias” si no respondían las preguntas de la encuesta.

Es que el decreto 3110/70 faculta a las dependencias nacionales, provinciales y municipales y bancos a exigir como requisito previo la presentación del certificado de cumplimiento censal por parte del responsable de la declaración, explicó Melisa Zabala Chiaradia, del estudio Chiaradia & Asoc, y añadió que el Indec había anunciado que esto se pondría en práctica con ocasión del presente censo agropecuario.

Esta seria consecuencia del incumplimiento del censo se suma a la aplicación de una multa a quien se niegue a responder el cuestionario, pero el Indec realizará dos o tres avisos antes de aplicar esta sanción, según aseguraron sus autoridades.

Ante esta situación, el equipo técnico encargado del censo agropecuario 2018 solicitó la colaboración de los empresarios agropecuarios de todo el país para que, en caso de que las personas que se encuentren en los establecimientos al momento de la llegada del censista no estén capacitadas para responder el cuestionario, puedan informar debidamente quién es el encargado responsable de esa tarea.

Desde el 15 de septiembre pasado, el Indec, a través del censo nacional agropecuario realiza el relevamiento del sector, detectando las características de las actividades agropecuarias, forestales, bioindustriales que se desarrollan en el país.

Asimismo releva la situación de infraestructura, maquinaria, buenas prácticas de cultivos y producción animal, junto con el relevamiento de trabajadores agropecuarios con sus modalidades de contratación: permanentes, transitorios, permanentes discontinuos, indicó Zabala Chiaradia.

Ese mismo día se publicó en el sitio del Censo Agropecuario (https://cna2018.indec.gob.ar) el listado completo de censistas designados en las distintas zonas por relevar, de manera tal de que el empresario pudiera contactar al funcionario correspondiente con anticipación para coordinar la entrevista para realizar la encuesta.

Unas 300.000 explotaciones agropecuarias serán censadas antes de que termine noviembre, a lo ancho de 190 millones de hectáreas. Trabajarán 3505 profesionales del Indec, de los cuales 2794 serán censistas y el resto coordinadores, tras 16 años sin que se realice este relevamiento.

Hacia marzo próximo estarán los datos preliminares y en el segundo semestre de 2019 se publicarán los resultados definitivos del censo.

La implementación se hizo a través de tabletas digitales que reemplazarán el uso de cinco formularios en papel y con las que se logrará un seguimiento del operativo en tiempo real. Si bien el aplicativo trabajará off line, en algún momento, cuando el censista vuelva a su casa, hotel o a un lugar donde tenga conexión, se sincronizará la tableta con el servidor central y se transmitirán los datos recolectados durante la jornada.

El Indec insistió en que la información relevada no será cruzada con otros organismos. “Estamos para hacer cumplir la ley de secreto estadístico”, enfatizaron sus autoridades. Además, sólo se relevarán los aspectos físicos de las explotaciones agropecuarias, no se indagará sobre valores monetarios, estructura de costos, ventas, etc. Los datos proporcionados por las personas son estrictamente confidenciales, y la información solo será publicada de forma anónima.

Cuestionario

En concreto las preguntas básicas que realiza el censista son las siguientes:

Características de la explotación agropecuaria y del productor

-¿Qué superficie tiene la explotación agropecuaria?

-¿Dónde está ubicada?

-¿Recibió algún tipo de asesoramiento técnico?

Usos del suelo

-¿Qué cultivos realizó en la última campaña?

-¿Cuáles fueron su superficie y su producción?

Prácticas de cultivo

-¿Se aplicaron fertilizantes o abonos orgánicos en los cultivos?

-¿Hizo rotación de cultivos?

-¿Contrató servicios de terceros?

-¿Aplicó riego a los cultivos?

Producción animal

-¿Tiene ganado bovino?

-¿Qué formas de alimentación utiliza?

Infraestructura y maquinaria

-¿Tiene conexión a la red eléctrica?

-¿Genera su propia energía?

-¿Posee tractores e implementos de labranza?

-¿Cuenta con silos o instalaciones de almacenaje?

Residentes y trabajadores permanentes y transitorios

-¿La explotación posee viviendas?

- ¿Cuántas personas residen permanentemente en ella?

-¿Cuántas mujeres participaron de las actividades de la explotación?

-¿Cuántos trabajadores transitorios se contrataron?

También habrá preguntas sobre estructura empresaria y contratistas.

En el caso de la ganadería, además, se relevará la composición de los rodeos. En censos anteriores se indagaba el total de cabezas y ahora se lo hará por orientación productiva, ya que se preguntará la cantidad de bovinos por categoría dentro de la cría, recría e invernada. Y asociado con ellos van las prácticas empleadas. O sea que se sabrá qué porcentaje de recriadores utiliza tal o cual técnica o cómo evolucionó la misma respecto de otros censos.

También se preguntará si el establecimiento tiene un plan sanitario, y si la respuesta es positiva, si hace una serie de prácticas: vacuna, desparasita, etc.

Los últimos datos completos y comparables del sector corresponden al censo que se realizó en 2002. El operativo que se hizo posteriormente, en 2008, tuvo grandes fallas de cobertura, y no fue posible obtener resultados nacionales que permitieran su comparación con los datos obtenidos en los censos de 1988 y de 2002, puntualizó el Indec.