Cómo es el plazo fijo que rindió 88% anual

¿Hay forma de sacarle provecho a una inflación alta como el 6,5% que registró septiembre? Una de las formas de contrarrestar la fuerte suba de precios fue el plazo fijo UVA, que no sólo paga la inflación, sino que además da 10 puntos extra, como el caso del Banco Nación (BNA) para aquellos depósitos desde $ 1500 a 360 días.

Proteger los ahorros actualizándolos por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y la mejor tasa, es la propuesta que realizan desde la entidad presidida por Javier González Fraga, que a 180 días paga 8% más IPC y a 90 días 5 puntos extra. Por lo tanto, quien haya realizado este depósito, ganó en el mes pasado el 6,5% de inflación de septiembre que, anualizado da 78%, más los 10 puntos extra se llega al 88%.

Esto fue el puntapié inicial para que, en los últimos 40 días, se duplicara el monto en plazos fijos UVA: pasó de $ 16.105 millones el 21 de septiembre a $ 33.976 millones el 31 de octubre, última fecha que informa el Banco Central (BCRA).

Un dato no menos es que el plazo mínimo para hacer estas colocaciones son 90 días, cuando un plazo fijo tradicional se puede hacer a sólo 30 días. De hecho, la mayoría de los plazofijistas lo hace a este lapso y lo van renovando a su vencimiento, a medida que van relojeando el comportamiento del dólar, de modo de no quedar en off side ante un salto en el tipo de cambio.

Por eso es que los depósitos ajustados a la inflación no llegan a representar ni siquiera el 3% del monto de los tradicionales. Pero lo cierto es que, para que los hipotecarios UVA avancen, necesitan tener una contrapartida en depósitos a más largo plazo que solamente un mes.

“Las tasas que ofrece el BNA son las más competitivas del mercado, por cuanto tienen por objetivo transformarse en una opción de inversión que permita la protección del ahorro al inversor”, se jactan, al tiempo que aclaran que los intereses se liquidarán por subperíodos de 30 días y serán acreditados en la cuenta relacionada.

El BBVA Francés no se queda atrás y paga 8% más inflación a 360 días, 6,5% a 180 días y 3,5% a 90 días. Explican que se trata de una inversión que ajusta el capital constituido a la variación del CER. El depósito inicial se expresa en UVA de ese momento. Al vencimiento, el monto de UVA se convierte en pesos al valor del UVA correspondiente para dicha fecha.

Por ejemplo, en un depósito de $ 100.000, a un valor UVA día imposición: de 19,51. Plazo Fijo expresado en UVA: 5.125

Vencimiento: 180 días. Valor UVA día de vencimiento: 21,20. Monto a cobrar: $108.650

En Banco Galicia informan que en stock de depósitos UVA a septiembre tienen $ 464 millones, que representa apenas el 1% de los depósitos en plazo fijo tradicionales en pesos. En cuanto a tasas, a 90 días pagan 1,5%, a 120 días 2%, a 150 días 2,5%, a 180 días 3,5%, a 270 días 4,5% y a partir de 366 días 7,25%, siempre más IPC, desde ya,.

Por su parte, la tasa que paga el Banco Ciudad por plazos fijos UVA es de 3,5% anual de 90 a 179 días, y 4,5% de 180 días en adelante.

El ICBC, en tanto, paga 2% a 180 días y 4% a 365 días y destacan que así “todos tus ahorros se mantienen actualizados. En esta opción de plazo fijo, el rendimiento está sujeto a la variación del valor de la UVA (unidad de valor adquisitivo), que se actualiza en base al CER, publicado diariamente por el BCRA. Al vencimiento, se pagará el equivalente en pesos de la cantidad de UVAs, calculado al valor de esa fecha, más los intereses. El plazo mínimo es de 90 días y el monto mínimo de $ 1000”.

Finalmente, el Credicoop paga 2% a 90 días y 3% a 180 días.