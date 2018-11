Sica, empresarios y la CGT definen hoy el pago de un bono de fin de año

Con la firme decisión de evitar un eventual desborde en el marco del proceso de reapertura de paritarias y a la vez ofrecer un gesto para descomprimir el escenario social y dejar sin efecto la amenaza de una nueva huelga de la CGT, el Gobierno buscará hoy sellar un entendimiento con la conducción de la central sindical y representantes de las principales cámaras empresarias para disponer el pago de un suplemento salarial de fin de año para todos los trabajadores del sector privado. Según las conversaciones informales que las tres partes mantuvieron en las últimas horas, el bono rondaría los $ 5000, aunque resta definirse si se efectivizará en un pago en diciembre o, como pretende la CGT, en dos tramos en noviembre y enero con la posibilidad de incorporarse a los básicos de convenio a partir de febrero del próximo año.

El tema podría quedar zanjado en un encuentro que hoy desde las 13 mantendrán el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y el jefe de gabinete de Producción, Ignacio Pérez Riba, con una decena de referentes de la mesa chica de la CGT y representantes de la UIA, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y Came.

El encuentro, a puertas cerradas, fue confirmado anoche a este diario por voceros oficiales, de los gremios y del sector empresario. "La negociación está en marcha, esperamos que mañana (por hoy) se termine de resolver porque no hay más margen. Si no hay un gesto, el jueves se definirá la convocatoria al paro", advirtieron desde la primera línea de la central obrera. Desde la Unión Industrial, su titular Miguel Acevedo, también confirmó el sentido de las negociaciones con el Gobierno y la cúpula cegetista y opinó que la implementación de un plus salarial de fin de año es "oportuna". "Algunas firmas podrán acordar aumentos salariales; otras ya están planteando los bonos. La heterogeneidad es muy amplia, incluso adentro de un mismo sector", afirmó el referente fabril.

Desde el Gobierno, a su vez, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó ayer en conferencia de prensa tras la reunión de gabinete nacional que la posibilidad del suplemento salarial estaba en la agenda del Gobierno. "El ministro Sica puede estar discutiendo con la CGT (el bono), pero hoy todavía no es un hecho", respondió. Un rato después, otro referente del Gabinete confió a este diario que el bono de fin de año es una alternativa "muy posible".

Sin embargo, desde la conducción cegetista remarcaron que sus condiciones para dejar sin efecto el paro van más allá de la negociación del bono. Insisten en que pretenden que en la reunión de hoy el Gobierno acepte implementar algún tipo de mecanismo para frenar los despidos y que, a la par, anuncie también el pago de algún suplemento de emergencia para jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH). Al respecto, fuentes del Ejecutivo apuntaron que ambos temas están bajo análisis aunque por ahora sin definiciones.

Ayer, Stanley recordó que en octubre, quienes reciben la AUH, obtuvieron un refuerzo de $ 1200 y que en diciembre recibirán otro de $ 1500. "En un año donde la inflación fue más alta de la esperada estuvimos trabajando y reforzando medidas sociales justamente para acompañar esta situación", planteó la ministra. Desde el oficialismo, una fuente que trabaja en los territorios más vulnerables reconoció que la crisis económica de los últimos meses impactó fuerte en las villas. "Volvieron a haber filas para pedir comida", comentó el funcionario.