Los liderazgos de Trump y Bolsonaro encierran una nueva cepa de populismo

El mundo según Trump y Bolsonaro ofrece un atajo muy conveniente a los que padecen los efectos de la globalización. Ante reglas que establecen bloques de países en acuerdo con grandes corporaciones, se declaran jugadores que, con el mandato de sus votantes, fijan sus propios marcos de acción. Si los acuerdos vigentes no gustan, se abandonan. Si los vecinos no quieren sumarse al nuevo marco, se elige un nuevo consorcio. Si en algún caso hay un orden general, la nueva lógica defenderá lo particular.

Esta forma de actuar, a partir de la aparición de Trump y de otros líderes similares, es una nueva cepa de populismo, habitualmente definido como la vocación por sacrificar el largo plazo a cambio de generar beneficios de corto plazo. Esta construcción política tiene detrás un modelo de país que puede perdurar. Lo que la caracteriza es que la visión individual predomina sobre los consensos generales.

Jair Bolsonaro declaró ayer que le parece lícito que su país pueda tener un acuerdo comercial bilateral con Gran Bretaña, si es que finalmente los británicos dejan atrás a la UE. Para el presidente brasileño, lo que importa es el bienestar de su país más que la opinión de sus pares del Mercosur.

Presidentes como Trump y Bolsonaro son un desafío para la arquitectura institucional global. El argumento de que seguir las reglas no trajo beneficios les funciona. Pero no mencionan que ese camino solo vale para países de cierto tamaño. Uruguay y Paraguay no tienen fuerza para negociar por su cuenta con grandes bloques. Los consensos regionales sirven para equilibrar estas posiciones. Si lo que prevalece es el deseo de un grupo de intereses, la idea de beneficio colectivo no estará enfocada en millones de personas, sino en solo unos cientos.