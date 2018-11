Se desplomaron en noviembre coberturas contra un salto del dólar

Las coberturas con contratos de futuros de dólar se redujeron en los primeros días de noviembre, en una señal de que al menos en el corto plazo los operadores creen que el programa monetario tendrá éxito en evitar una disparada del dólar. Ayer el mayorista subió 16 centavos a $ 35,65, apenas a 45 centavos del piso de la banda de flotación, mientras que el dólar minorista se mantuvo en $ 36,60, mismo nivel del viernes.

El "interés abierto" -contratos aún por cancelar- de futuros financieros en Rofex pasó de un promedio de u$s 4006 millones en octubre a u$s 3414 millones en los primeros días de noviembre. Esa masa de contratos vigentes es, si se quiere, una medida de la incertidumbre cambiaria. Los derivados financieros que se operan en ese mercado arrancaron el año en u$s 3260 millones de interés abierto y fueron creciendo a medida que se disparaba la corrida contra el peso. Hicieron picos en junio, después de la devaluación de mayo, y en septiembre y octubre.

Tras un mes de octubre en el que la divisa cayó 13% en el mercado mayorista, ese crecimiento de la cantidad de coberturas se revirtió. Aún así, todavía se mantiene en niveles de julio, el veranito cambiario que fue sólo un espejismo: en agosto se dio la mayor suba mensual del dólar desde la salida de la convertibilidad.

"La lectura que nosotros hacemos es que hay menos necesidad de cubrirse porque la gente no está viendo que de acá a diciembre el tipo de cambio sea un problema", dijo Joaquín Olivera, head of research. "Quizás hay algunos que hacen mercado es te venden la posición contraria, venden futuros y compran spot para hacer mercado, lo que te explica buena parte de la reducción del interés abierto.

Tasa, tasa

"Ante la baja de la divisa y la expectativa de que va a seguir así unos meses, muchos cierran las coberturas y aprovechan las altas tasas reales en pesos", dijo Javier Marcus, gerente de Southern Trust.

Los futuros de dólar se hacen íntegramente en pesos y el precio de dólar que se pacta para cada fin de mes da como resultado una tasa de devaluación implícita que tiende a coincidir con las tasas de interés en pesos. En este caso, ya que Rofex no es el mercado de los bancos que son los únicos que operan Leliq, tienden a alinearse con las tasas de las Letras Capitalizables en pesos (Lecap). De hecho, incluso, están algo por encima: entre 57% y 58% anual cuando una Lecap rinde en torno al 50% anual. De ahí que para algunos la cobertura está cara.

Piso de la banda

La confianza en la estabilidad cambiaria a futuro, sin embargo, es de corto plazo. Y no por falta de coraje: el mercado de futuros local opera muy poco volumen más allá de los tres o cuatro meses por venir, con lo cual es difícil hacer lecturas que se alejen de ese horizonte.

Desde el 1° de octubre el BCRA persigue un objetivo de expansión cero de la base monetaria hasta junio de 2019, y acompaña esa política con bandas de flotación para el dólar que ayer estaban en $ 35,19 y $ 45,54. En ese contexto, el dólar mayorista ayer siguió coqueteando con el piso de ese rango pero sin acercarse: cerró a $ 35,65, con una suba de 16 centavos en el día.

Así, el dólar acumula una baja de 0,79% en lo poco que va de noviembre, sube 91,27% en lo que va del año y avanza 101,79% interanual.

Ayer, el BCRA además bajó levemente la tasa que necesita pagar para mantener a raya la cantidad de dinero. Adjudicó $ 96.071 millones a una tasa promedio de 68,197%, frente al 68,519% que había pagado el viernes. La Leliq llegó a rozar el 74% anual en octubre, mientras que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado se espera que promedie 68% este mes y 65% el próximo.