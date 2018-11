En el tira y afloje, Trump asevera que quiere un acuerdo justo con China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que China ha perjudicado económicamente a Estados Unidos pero estaba dispuesta a llegar a un acuerdo comercial, mientras que él pretendía un pacto justo.

“Hemos aplicado aranceles sobre productos de ellos que ingresan a Estados Unidos (valuados en) u$s 250.000 millones, y tenemos mucho más por delante, pero quieren hacer un trato y, si podemos hacer el trato correcto, un acuerdo que sea justo, lo haremos. De lo contrario, no lo haremos”, dijo Trump a partidarios.

Como Estados Unidos importa mucho más de China que a la inversa, Trump acusa al gigante asiático de prácticas desleales. Criticó las barreras comerciales y también denunció el robo de propiedad intelectual, entre otras cosas por la transferencia tecnológica que China obliga a hacer a las empresas extranjeras.

Mientras Trump se retira cada vez más del sistema comercial multilateral y cierra tratados bilaterales, el presidente chino, Xi Jinping, se hace portavoz del libre comercio, aunque el mercado chino sigue siendo muy discriminatorio frente a las compañías extranjeras.

Este mismo lunes y en un anuncio dirigido aparentemente a bajar la tensión comercial con Estados Unidos, Xi se comprometió a seguir abriendo los mercados de su país y a aumentar las importaciones. Al inaugurar una exposición en Shanghai, Xi aseguró que China aumentará el consumo interno, reducirá sus aranceles y mejorará el acceso a su mercado y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La semana pasada, Xi y Trump hablaron por teléfono y acordaron reunirse a fin de mes en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) en Argentina.

El viernes, el Departamento de Comercio reportó que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 1,3% en septiembre y se situó en u$s 54.000 millones. El dato estuvo influenciado por un aumento del 1,5% en las importaciones, que alcanzaron los u$s 266.600 millones lo cual supuso una cifra récord, mientras que las exportaciones también registraron una subida de 1,5%, y quedaron en u$s 212.600 millones.

Resulta muy llamativa la cifra del intercambio con China que, pese a la guerra comercial, también registró un déficit histórico de u$s 40.243 millones para los estadounidenses. En el dato acumulado del año, el intercambio con China es desfavorable para la economía de EE.UU. en u$s 301.368 millones.



En tanto, el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon consideró hoy "muy preocupantes" las tensiones comerciales entre ambos países y deseó que esta situación "se resuelva lo antes posible". "Espero que los líderes mundiales actúen más como líderes globales, como ciudadanos globales", recalcó.

Ban ki-moon

Ban, que participó en un foro sobre desarrollo sostenible y el futuro de las ciudades en la capital china, explicó que "cuando los dos principales poderes económicos del mundo tienen tensiones, hay consecuencias y efectos para la situación económica global".

El surcoreano, que dirigió el principal organismo internacional entre 2007 y 2016, afirmó que "desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el multilateralismo y la cooperación mutua han apuntalado la paz y la prosperidad internacional", y recordó que "el comercio es una parte de nuestro sistema multilateral". "Sin el multilateralismo, nunca podremos ser capaces de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible", agregó.

Acerca del papel de China en el panorama mundial Ban indicó que el país asiático, uno de los "beneficiarios" de la cooperación internacional, está "devolviendo al mundo lo que ha recibido".