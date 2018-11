Experto en finanzas le advirtió a Uruguay sobre Argentina: "Es un tío loco y borracho"

En su paso por Uruguay, el experto en finanzas Aswath Damodaran, de origen indio pero radicado en Estados Unidos, habló con El Observador, y dejó un tendal de definiciones sobre la situación de los mercados emergentes, la elección que llevó a Bolsonaro a la presidencia de Brasil, y puntualmente detalló la situación de la Argentina y si es bueno o no tenerlo de vecino.

"Tener a la Argentina como vecino es como tener un tío loco y alcohólico viviendo en tu ático, que es muy divertido cuando no está loco. Cuando está sobrio es un tipo muy agradable, pero cuando está borracho hace cosas locas. Es una bendición mixta, cada seis o siete años atraviesan un período de caos, y te guste o no vas a sentir esos efectos en Uruguay. Pero el caos en Argentina es más predecible, porque no importa quién esté al frente del gobierno, es como un relojito", detalló.

"El problema con Argentina es que tiene períodos de sobriedad, pero no duran mucho tiempo", aseguró el experto en finanzas Aswath Damodaran, de visita en Uruguay.

En línea con su metáfora, al ser consultado sobre si la Argentina ahora estaba sobria o seguía borracha, el experto contestó: "Cuando sos alcohólico es que tenes que dejar de tomar por el resto de tu vida. Y el problema con Argentina es que tiene períodos de sobriedad, pero no duran mucho tiempo. Es institucional.

Sobre si es buen momento o no para invertir en la Argentina, Aswath Damodaran indicó que "colectivamente puede ser peligroso", pero que "hay empresas argentinas en las que invertiría". "Sería selectivo buscando empresas bien administradas y con posibilidad de sortear la crisis".