En 2018, la nafta aumentó 70% y falta un ajuste más

Las tres principales refinadoras del país (YPF, Raízen y Axion) aumentaron desde el viernes hasta 7% los precios de las naftas y gasoil. La última, la estatal YPF fue la más moderada, con incrementos promedio de 2% para todas sus categorías. El ajuste se produjo a pesar de que las principales variables que determinan los valores, como lo son el crudo y el dólar, estuvieron en baja durante octubre. Ahora, trasladaron lo último que les quedaba para cerrar la brecha con la paridad de importación en las naftas, que llegó a ser de un 30% después de la devaluación del peso, desde abril.

No obstante, aunque ahora se haya llegado al equilibrio de la paridad de importación, en diciembre habrá un nuevo incremento, basado exclusivamente en la suba del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que por la Reforma Tributaria vigente desde este año se mueve el primer día de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año según la inflación del trimestre anterior. En este caso, la AFIP trasladará la evolución de los precios del 3° trimestre, que acumuló un 14,1%. Eso encarecerá casi $ 1 por litro las naftas.

El componente del ITC, que hoy está en $ 7,80 por litro, llegará a $ 8,90 a partir de diciembre, a lo que se le debe sumar el valor fijo del impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), de $ 0,41 por litro. A ese subtotal, de $ 9,31 por litro, se le descontará el 12% de corte de bioetanol, que no está gravado para promocionar su uso. De esa forma, por cada litro de nafta se pagará $ 8,193 en concepto de impuestos internos -contra los $ 7,227 actuales-, a los que luego se adicionan el IVA y los Ingresos Brutos provinciales.

De no haber grandes cambios en el dólar -siempre que se mantenga en el piso de la banda de no intervención- y el crudo -que desde los u$s 87 en octubre pasó a u$s 72 el viernes-, la nafta súper de Axion en la Ciudad de Buenos Aires, que fue la primera en subir el viernes hasta los $ 38,83 por litro, debería aumentar un 2,5% en diciembre solo por la acción de este incremento impositivo.

Con todo, en lo que va de 2018 la nafta súper aumentó un 68%, 28 puntos porcentuales más que la inflación acumulada hasta octubre.

Mientras el Gobierno acusa a las petroleras de que estos constantes incrementos motorizan la inflación, las empresas observan como "un logro" haber ajustado las naftas en estas proporciones para trasladar una suba del dólar de 100% y del petróleo de 50%, teniendo en cuenta la historia de intervenciones oficiales, tanto en el Gobierno anterior como también en éste. En mayo, congeló los valores por dos meses, aunque no se puso en práctica la medida.

La semana pasada, en Nueva York anticipó que restaba aumentar 5% las naftas y 15% el gasoil para alcanzar la paridad de importación.