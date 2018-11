La deuda en dólares con tarjetas se redujo a casi la mitad en el último año

Los saldos en dólares de las tarjetas de crédito volvieron a caer en octubre, aunque menos de que en el mes previo. El stock de préstamos en moneda estadounidense al sector privado tuvo una baja promedio de u$s 43 millones el mes pasado, mientras que en septiembre había perdido casi el doble: u$s 83 millones.

Según los datos de octubre publicados por el Banco Central (BCRA), los préstamos en dólares mediante tarjeta cerraron el mes con un stock promedio de u$s 287 millones. Esto representa una caída de 11,15% con respecto a los u$s 323 millones que habían alcanzado a fin de septiembre.

En la comparación con octubre del año pasado, el número es todavía peor. El décimo mes del año pasado, con el dólar minorista calmo en la zona de $ 17,75, los saldos pendientes en los plásticos del sector privado llegaron a u$s 584 millones. Así, la caída interanual promedio en esta línea de financiamiento es de 47,63%.

En los primeros 10 meses del año, el stock promedio de tarjetas de crédito en dólares solo subió en enero, febrero y agosto (meses marcados por las vacaciones de verano e invierno). La tendencia descendente de los saldos adeudados en dólares por los titulares de tarjetas es marcada y muestra la retracción en el consumo en moneda extranjera. En enero, el stock había promediado u$s 642 millones, mientras que el mes pasado solo sumó u$s 287 millones, algo más de un tercio que registrado en el primer mes del año.

Las tarjetas de crédito son las únicas líneas en dólares destinadas a las familias, ya que el resto (hipotecas, prendarios, adelantos y documentos) solo se ofrecen a empresas que están dentro de la cadena productiva que genera divisas. Durante octubre, las líneas comerciales en dólares mostraron resultados mixtos.

El stock promedio de adelantos en dólares cerró el mes pasado en u$s 416 millones, sin cambios con respecto al mes previo. En la comparación interanual, en tanto, los adelantos en moneda extranjera crecieron un 8,05% ya que en octubre de 2017 totalizaban u$s 385 millones.

Por su parte, los documentos en dólares llegaron a fin de mes con un stock promedio de u$s 12.676 millones, lo que significó una baja de 3,22% en comparación con los u$s 13.098 millones registrados en septiembre. No obstante, el número mejoró un 9,62% en términos interanuales, ya que el stock promedio de octubre de 2017 era de u$s 11.563 millones.

La mala performance de las líneas de crédito en dólares no es una novedad y se viene sintiendo desde que el tipo de cambio se disparó hasta casi duplicar su valor. Durante el tercer trimestre, la baja ya se había notado y así lo reconoció el BCRA en su último informe de política monetaria. Allí, la entidad que conduce Guido Sandleris afirmó que las financiaciones en moneda estadounidense revirtieron la tendencia creciente que venían mostrando en trimestres previos y se redujeron un 0,5% mensual promedio entre julio y septiembre (frente a una expansión promedio de 1,8% mensual en el primer semestre del año).