Entraron en vigor las sanciones de EE.UU. contra el petróleo iraní

Desde la medianoche rigen nuevas sanciones del gobierno estadounidense a Irán, enfocadas en los sectores energético, financiero y naval de la República Islámica, y además abarcan penalizaciones para empresas de todo el mundo que compren petróleo iraní.

Esta es la segunda batería de sanciones contra Irán por parte del gobierno de Donald Trump desde que en mayo pasado, el mandatario estadounidense decidiera retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán de 2015. El resto de los firmantes de ese pacto -Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania- están buscando fórmulas para salvar el acuerdo y mantener el comercio y las compras de crudo iraní.

El domingo, Trump dijo que "las sanciones a Irán son muy fuertes. Son las sanciones más fuertes que ha impuesto jamás nuestro país".

En todo caso, su secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó que EE.UU. planea eximir de manera temporal de ese castigo a un máximo de ocho países o "jurisdicciones" territoriales, que en el último tiempo trabajaron para "reducir a cero" sus importaciones de petróleo del país persa.

"Hay una serie de lugares donde los países han hecho ya reducciones significativas en sus importaciones de petróleo crudo y necesitan un poco más de tiempo para llegar a cero, y vamos a darles ese tiempo", explicó el funcionario pero no identificó cuáles son esos países que se beneficiarán de la exención durante seis meses,: según The New York Times, entre ellos están China, India, Japón y Corea del Sur.

En la primera tanda de sanciones, que entró en vigor el 6 de agosto, se retomaron las restricciones a la compra de billetes de dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Irán, la adquisición de deuda iraní y al comercio de oro y otros metales preciosos. Irán no se amedrentó e incluso su presidente Hasan Rohaní opinó que "el nuevo plan de EE.UU. contra Irán definitivamente fracasará y están retrocediendo".

Pompeo recalcó que el objetivo es "privar" al Gobierno iraní de los recursos necesarios para seguir financiando el terrorismo en el mundo, y subrayó que Trump no quiere perjudicar al pueblo iraní por lo que anunció que también estarán exentos de las sanciones algunos productos básicos para la población, como alimentos y medicamentos. Ayer Pompeo pronosticó que las sanciones "alterarán el comportamiento" de Teherán en el plano internacional, y descartó que esa medida pueda empujar al país a potenciar su programa nuclear.