Bullrich ratificó que están las "condiciones para hacerse cargo del operativo por Superclásico"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó hoy que están las "condiciones para hacerse cargo del operativo" para que haya público visitante en la definición de la Copa Libertadores entre Boca y River y que haya "un partido como tendría una final de Europa", aunque reiteró que es decisión de los clubes.

"Le decimos a los presidentes de los clubes (Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio), a la Conmebol y al pueblo argentino que estamos en condiciones de hacernos cargo de ese operativo y que la Argentina tenga un partido como tendría una final de Europa", sostuvo la funcionaria nacional.

En diálogo con Radio Mitre, la integrante del Gabinete remarcó que cuando se disputen los encuentros para definir al nuevo campeón del principal certamen continental "no va a ser un día normal, lo va a ver el mundo entero, con dos equipos importantes". En ese sentido, la dirigente oficialista destacó que al presidente Mauricio Macri le interesa el Estado "conceptualmente, con todo lo que está haciendo la Argentina, tiene que poder mostrar esta imagen de la normalidad".

"Les digo a los presidente de los clubes que el Estado está en condiciones de garantizar la seguridad", insistió. Al respecto, recordó los distintos amistosos de verano que disputaron Boca y River y que contaron con hinchadas de ambos equipos, tanto en Mar del Plata como en Mendoza: "Hemos mejorado mucho y estamos trabajando en equipo con todas las policías".

Mirá también Según expendedores, la nafta debería aumentar un 9 por ciento más La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines explicaron que todavía hay un atraso en el precio. Lo afirmaron luego de que ayer se registró una nueva alza en los valores y que en el año suman catorce.

Asimismo, la ministra de Seguridad se refirió a la negativa inicial de los clubes de y señaló que le "gustaría preguntarles" a DïOnofrio y Angelici "por qué" no quieren jugar con público visitante la final de la Copa Libertadores. "Me gustaría preguntarles por qué, porque es un partido que va a ser visto en el mundo entero, es una posibilidad de mostrar a la Argentina en todos lados y que somos capaces de cambiar la cultura del barrabrava", reveló. Asimismo añadió: "Me encantaría, y lo hemos hablado con el Presidente, que sea el partido de la convivencia y construir gestos antes del partido de que somos capaces de convivir. Eso sería realmente importante para la Argentina".

Sin embargo, Bullrich se mostró confiada en que los presidentes de Boca y River cambiarán su postura: "No me apresuraría. Quizás reflexionan y trabajan este fin de semana de otra manera".

Finalmente, la funcionaria nacional afirmó que la misma situación sucedió con el partido entre Rosario Central y Newell ïs por los cuartos de final de la Copa Argentina. "También se lo había transmitido al Gobierno de Santa Fe. Si nos pedían ayuda, nosotros estábamos en condiciones de ayudar y no de generar esta idea de que no se puede jugar (con público visitante", culminó.