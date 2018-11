Ocho gráficos que proyectan el futuro del dólar

El tipo de cambio finalizó el mes de octubre con una de las bajas más importantes desde la convertibilidad, cayendo más del 12% y esto se da luego de un mes de haber implementado el nuevo marco de política monetaria por parte de la entidad monetaria. Es decir, el BCRA con ayuda del Tesoro y del mercado, pudieron absorber una buena cantidad de pesos a través de diferentes instrumentos, capitalizando así el objetivo de que el promedio mensual de la base monetaria registre un crecimiento nulo.

¿Como lo hizo? Nicolás Mazzarello, Operador y Analista de Mercado de TSA Bursátil señala que se ha logrado dicho objetivo principalmente pagando una elevada tasa de política monetaria. El promedio diario de la tasa fue del 71,59%, “Estos niveles de tasas hicieron que por un lado la autoridad fuera absorbiendo pesos vía Leliq y por otro, que el traslado de estas altas tasas a todo el mercado contribuyera a sacar pesos de la plaza. Todo esto le sacó presión al dólar. De hecho, se apreció y fuerte, en tanto la cotización de la divisa cayó 11,5% en octubre”.

Para Mazzarello, lo más destacable es que el dólar terminó el mes muy cerca de la banda inferior que hoy marca $ 35,02, esto es, solo a 2,6% del límite donde veríamos al BCRA comprando divisas para sostener el valor en el límite inferior que actualiza diariamente a razón de un 3 % mensual hasta fin de año. “Estar cercano del límite inferior no sería tan malo porque podría así anclar expectativas y con esto en el futuro bajar tasas e inflación salvo que se mantenga en el tiempo y el riesgo de que la inflación esté por encima de la tasa de actualización deteriore los términos de intercambio”, señaló.

Desde TSA Bursátil indicaron que, para este caso, el índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) es la variable monitorear. En el último mes cayó cerca de un 15,38%, una cifra importantísima, pasó de 141,7 a 119,9, este último es casi un piso pero de seguir cayendo volveríamos a niveles previos de la segunda importante suba del tipo de cambio.

Las compras mensuales de dólares registradas en septiembre evidenciaron una impresionante caída en la compra neta de divisas por parte del sector privado. “La compra de dólares se deslizó a u$s 1194 millones desde un promedio de u$s 2240 millones en los tres meses previos y de caída libre del peso argentino”, sostuvieron los analistas de Balanz.

Además agregaron que, el acumulado neto de compras y ventas de dólares en septiembre fue la segunda la cifra más baja en los últimos 15 meses en esta serie de datos. “En los últimos doce meses el sector privado compró u$s 22,400 millones o 36,3% más que en 2017 cuando había alcanzado un total de u$s 16.400mn. La expansión anual de u$s 6000 millones es un claro ejemplo de que la aversión al riesgo se ha apoderado entre los argentinos”, resaltaron desde la compañía.

Por último, en su informe también sostienen que, en el acumulado en el año, los actores del sector privado han comprado un total de u$s 17.240 millones, la mayoría de los cuales fueron suministrados por el Banco Central o el Tesoro.

Otro signo ligeramente alentador de la actual frágil estabilización del tipo de cambio es el hecho de que se ha registrado el segundo descenso consecutivo en el número de compras de dólares por parte de los participantes durante el mes de septiembre. “En septiembre, alrededor de 1,03 millones de argentinos compraron dólares en el mercado oficial frente al récord de 1,35 millones en julio. Además, el monto promedio comprado cayó a u$s 2743 frente al u$s 3414 por transacción registrada en junio”, resaltaron en el informe de Balanz.

Parte de la explicación del menos volumen de compra se puede explicar por el castigo que la devaluación del peso impacto en los salarios de la clase media argentina, deteriorando la capacidad de la población para comprar dólares.

Otras de las variables que destacaron los analistas de Balanz son los depósitos minoristas en dolares. Según datos del mercado y resaltados en el informe de la compañía, estos han rebotado u$s 330 millones. “Tras la salida de u$s 1340 millones vistas en la peor fase de devaluación del peso, hemos presenciado una recuperación de u$s 330 millones en depósitos minoristas, con un promedio de u$s 13 millones por día. Por su parte, los u$s 67 millones en salidas en los últimos cinco días hábiles informados. probablemente estén relacionados con el pago de facturas de fin de mes por parte de los consumidores producto de problemas generadas por las altas tasas de interés”, sumaron desde Balanz.

Además, uno de los factores que empujaron a la suba del tipo de cambio este año fue el fuerte déficit en turismo registrado en 2017. Actualmente vemos que el déficit de turismo da un paso adelante y ello representan buenas noticias. “Como parte de nuestro proceso de monitoreo continuo de la dinámica del mercado del dólar en Argentina, podemos señalar una alentadora cifra de déficit turístico de septiembre. Este marcó una aceleración impresionante en la contracción de esta medida en comparación con los primeros tres meses que siguieron a la primera etapa de la devaluación de peso. En agosto, el déficit neto de turismo se redujo a u$s 317 millones. Si el ritmo de declive se mantiene en torno al 40% en una base de 12 meses, la brecha turística máxima se reduciría de un máximo de u$s 10,886 millones a u$s 6,553 mil millones”.

Por último, se resaltó en el informe de Balanz que el déficit comercial del vehículo se mueve en la dirección correcta. “Vemos la notable mejora en el déficit de vehículos, que es uno de los principales impulsores de la considerable brecha del comercio exterior del país. La caída del último mes de -50,2% es un buen augurio para una mejora aún mayor en este indicador en los próximos 3 a 4 meses, y la respectiva caída libre en la demanda de dólares por parte de los importadores debería ayudar al plan de estabilización del peso que está administrando el BCRA”, cierran desde Balanz.