El programa Ahora 12,más caro: el costo volvió a subir y paso del 51% al 78%

El Ahora 12 puede parecer una tentación, ya que mucha gente tiene la percepción que no lleva un interés implícito, pero eso sucedía durante el Gobierno anterior, que era a tasa cero. Ahora, en cambio, implica un costo financiero total (CFT) que el mes pasado era del 51% y el Ministerio de Producción ayer lo elevó al 78% durante noviembre. La intención del Gobierno era poder ir bajando la tasa, pero con la suba de la inflación y la consecuente alza de las Leliq, no sólo que no pudieron bajarla, sino que, al contrario, debieron subirla.

El Ahora 18 tenía un CFT del 53% y pasó al 82%, mientras el Ahora 3 implicaba un CFT del 44% que pasó al 60%, en tanto el Ahora 6 subió del 48% al 70%.

De todos modos, esta tasa es mucho menor que la del mercado, que por fuera del programa oficial las 3 cuotas llevan un costo financiero total del 155%, las 6 cuotas del 158%, las 12 cuotas del 160% y las 18 cuotas del 168%.

Hoy la gente no quiere convalidar las tasas con interés que cobran las tarjetas, entonces se hacen muchas operaciones en un pago, mientras las transacciones con débito van incrementándose: "En tanto, las cuotas sin interés que se ve es solamente en productos seleccionados, que no suelen superar los 15 ítems, pero la gente no quiere las cuotas con interés", describe el presidente de una de las cadenas de retail más grandes de la Argentina, en estricto off de record.

Señala que las grandes cadenas comerciales se quejan ante el Gobierno por la actitud que tomaron las tarjetas con los Ahora, como llaman en el jerga a los planes que el macrismo copió del kirchnerismo: el Ahora 12 y el Ahora 18. Venían pagando a las 48 horas pero ahora lo hacen a los 10 días hábiles, lo que les provoca un trastorno tener la plata tantos días en la calle con tan altas tasas de interés. "Los 18 días hábiles con que nos pagan las tarjetas las compras en un pago sería buenísimo también reducirlo a las 48 horas, pero con 5 o 10 días hábiles ya estaríamos súper bien", admite la fuente.

Desde el Ejecutivo señalan que "es un programa voluntario valorado por los consumidores y los comerciantes porque fomenta el consumo. Durante el tercer trimestre de 2018 el programa facturó $ 32.962 millones en un total de 9,5 millones de operaciones".

"El programa Ahora 12 actualizó sus tasas de interés para seguir siendo la mejor opción de financiamiento de consumo de bienes y servicios de producción nacional. En promedio, la nueva tasa es un 66% más barata que el resto de las opciones de financiamiento", aclaran desde el Gobierno. En Ahora 3 y Ahora 6 se puede adquirir de jueves a domingo calzado, indumentaria, marroquinería, lámparas LED, muebles, libros y juguetes y juegos de mesa. La incorporación de la opción 3 y 6 cuotas en abril de 2017 potenció las ventas, al alcanzar un volumen de facturación total de $ 82.376 millones.