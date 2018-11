Caen importaciones por la recesión y se reduce fuerte el déficit

Las exportaciones de la Argentina a Brasil registraron un crecimiento de 8,2% en octubre debido a la caída de las importaciones del vecino país en 37,4%, según informó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El comercio bilateral alcanzó los u$s 1995 millones lo que significó un 21,4% por debajo del valor registrado el año anterior, consecuencia del importante retroceso de las importaciones argentinas desde Brasil y al avance en las exportaciones locales hacia aquel destino (8,2%), que sumaron u$s 1.012 millones y u$S 943 millones, respectivamente.

Según el Indec la balanza comercial arrojó en septiembre un superávit de u$s 314 millones después de 20 meses consecutivos de déficit como consecuencia de una fuerte caída en las importaciones del 21,2% interanual en el marco de una marcada devaluación.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año la balanza comercial fue deficitaria en u$s 6453 millones, marcando en luna ganancia en los términos del intercambio de u$s 1588 millones respecto el mismo período del año pasado.

A la hora de estimar lo que resta del año, la consultora Ecolatina consideró que 2018 cerraría con un déficit comercial de bienes en torno a u$s 5500 millones. "Implicaría una mejora sensible en comparación a 2017, cuando el rojo alcanzó u$s 8300 millones, sobre todo si consideramos el deterioro en los términos de intercambio, que acumula 2,5% en lo que va del año, y la magra cosecha agropecuaria", señaló. El análisis aclaró que "no obstante, la mejora llegará por razones negativas y no por razones positivas.

El aumento de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (8,2%) correspondió a vehículos de carga, trigo en grano, y leche/crema de leche, mientras que la baja en las importaciones argentinas (37,4%) se explicó principalmente por automóviles de pasajeros, vehículos de carga y tractores.

Desde la consultora Abeceb explicaron que los datos de octubre muestran los efectos del nuevo escenario macroeconómico en el frente externo. "Si bien no se repitió el superávit de septiembre, el décimo mes del año mostró un rojo comercial de u$s 70 millones, que es un décimo del registrado un año atrás".

La tendencias para los analista de la consultora es que "se comprimirá el déficit bilateral", que en 10 meses llega a u$s 4300 millones versus los u$s 6600 millones de igual periodo de 2017.

La explicación a esto es que la expansión de las exportaciones es impulsada por "el sector automotor y algunos granos". Esto lo que hizo fue "proteger las ventas al efecto sequía". Y, como las importaciones se concentran en autos y bienes de capital "la contracción del consumo" hace suficiente para que caigan.

"De esta manera, esperamos que los saldos de los meses que quedan del año sigan en torno a cero, por lo que el rojo bilateral 2018 se parecerá mucho a estos u$s 4300 millones acumulados hasta ahora y, para el 2019, proyectando mayor contracción de las importaciones y del rojo comercial", indicó Abeceb.