Nike y Adidas también "juegan" por primera vez una final de Copa

La clasificación de Boca y River a la final de la Copa Libertadores no solamente significa un hecho inédito para el mundo del fútbol en el continente, sino que también representa un evento único para las marcas auspiciantes de ambas entidades.

Por ejemplo, será también la primera vez en la historia del torneo regional en la que se enfrenten Nike y Adidas, como patrocinadores técnicos de dos equipos que definirán el torneo. Nike viste a Boca desde 1996 y Adidas a River desde 1982.

En el caso del Xeneize, Nike renovó con el club en 2012 hasta 2019 por unos u$s 60 millones según fuentes bien informadas ya que no hay cifras oficiales. Con un promedio de venta de 300.000 camisetas por año, la de Boca es una de las más vendidas del mundo, de acuerdo a la revista Forbes.

Y desde el lado de River, la marca alemana mantiene con el Millonario una de las más extensas sociedades. El contrato sería un poco más lucrativo para los de Núñez, que estarían recibiendo unos u$s 10 millones por año hasta 2021.

El precio de la camiseta oficial de Boca en este momento es de $ 3400, y está agotada. En tanto que la casaca oficial de River vale $ 2500, y es de esperarse que de cara a lo que viene las ventas aumenten mucho.

En relación al resto de los patrocinadores, Boca cerró hace pocos meses con Qatar Airways como main sponsor del club en reemplazo del Banco Francés. Esta relación que durará en principio los próximos cuatro años le dejará una ganancia de u$s 6 millones por temporada, según se publica en el sitio especializado Marketing Registrado.

También se lucen en su indumentaria Axion Energy, marca de combustibles y lubricantes que paga por los laterales de las mangas u$s 2,5 millones por año; Río Uruguay Seguros, que tiene su lugar en los números que de la espalda por cerca de un u$s 1 millón anual; y Axe, la marca de productos de cuidado personal que aporta u$s 1,2 millón por año. La marca, en la indumentaria de River ocupa el mismo lugar, el borde del pantalón en la parte trasera.

River por su parte, desde que venció su contrato con el Banco Francés no lleva marca en el pecho y sólo cuenta con Huawei en las mangas (u$s 2,5 millones). Según se cuenta ese espacio valía u$s 5 millones al año antes de la final, y en este momento debe estar aumentando considerablemente ese cachet. La dirigencia se encuentra negociando con varias empresas y en un momento la opción más cercana fue la incorporar a Turquish Airlines, sin embargo aparentemente la comunidad armenia se mostró totalmente en contra de esta idea por temas político/históricos.