No quieren partidos en sábado por el Shabat

El presidente de Boca, Daniel Angelici, y el de River, Rodolfo D’Onofrio, se mostraron en contra que las finales de la Copa Libertadores se disputen en días sábado por cuestiones religiosas. En declaraciones a Radio La Red, Angelici expresó: "Somos muy respetuosos de la colectividad judía y Boca no quiere jugar sábado por respeto a la cantidad de socios que no podrán estar presentes". En tanto D’Onofrio declaró en radio Mitre en coincidencia con Angelici: "La gente de la colectividad judía me han escrito desesperados para que no sea un sábado" . Los dirigentes hacen referencia al Shabat, que empieza cada viernes con la primera estrella y culmina el día siguiente cuando aparece la primera estrella. Según pudo averiguar El Cronista hubo fuertes presiones, aunque no oficiales de la Comunidad, que a través de un texto en internet repudiaron "enfáticamente que un evento de una magnitud inigualable se juegue los sábados a la tarde". "De esta forma se deja fuera a miles de hinchas de los dos lados, que por razones religiosas de público conocimiento no podríamos asistir", indicaron.