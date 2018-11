Los demócratas deben definir qué representan

En la apasionante política de Estados Unidos, la última elección siempre es la "más importante de la historia". La inminente votación de legisladores y gobernadores de estados el próximo 6 de noviembre no lo es. Pero sí constituye la primera toma de la temperatura en el país desde la sorprendente victoria de Donald Trump en 2016.

Un triunfo aplastante de los demócratas reflejaría la vulnerabilidad de Trump para la carrera presidencial de 2020. Remover a un presidente de su cargo requiere de una improbable súper mayoría en el Senado.

Pero dependiendo del resultado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la participación de Rusia en las elecciones de 2016, no se puede descartar un proceso de destitución.

Sin embargo, todo eso supone una "ola azul", algo más difícil que a principios de este año. Los índices de aprobación de Trump siguen siendo bajos, pero se van recuperando lentamente. La economía florece. El rechazo de los demócratas al candidato para la Corte Suprema Brett Kavanaugh tuvo el imprevisto efecto de unir a los votantes republicanos.

En una elección de "entusiasmo", donde la concurrencia es decisiva, la derecha es tan entusiasta como la izquierda. Los demócratas todavía apuntan a controlar la Cámara de Representantes, pero no por un margen enorme. El Senado se mantendría rojo.

Parte de esto dependen de variables que están fuera del control de los demócratas. No hay mensajes de campaña en contra de una economía en auge que no suenen groseros. La fuerza de la personalidad del presidente Trump no da lugar a otras noticias. Sin embargo, más allá de esas desventajas estructurales, el partido podría hacer más.

Durante décadas, los Clinton y sus aliados constituyeron el liderazgo central del partido demócrata. Incluso durante la presidencia de Barack Obama, tenían influencia sobre la financiación y organización del partido. Sin ellos hay cierto vacío.

Más allá de la protección y ampliación del cuidado de la salud (un mensaje que necesariamente varía según el estado), el partido tiene muchas cosas para decir sin la necesidad de mencionar ningún tema dominante.

Los votantes moderados podrían observar la gama de candidatos demócratas, desde los progresistas como Beto ORourke en el Estado de Texas hasta el conservador Joe Manchin de Virginia Occidental, y asumen que un congreso demócrata tendría el tono fijado por el primero.

Los comentarios de Trump sobre una "mafia" izquierdista que amenaza la democracia estadounidense en connivencia con los demócratas son histéricos. También son de muy mal gusto en un momento en que se han enviado paquetes con explosivos a Hillary Clinton y Barack Obama.

Sin embargo, sería efectivo seguir una línea más sutil de ataque al partido siempre y cuando no haya un mensaje central en sentido contrario.

Como ejemplo de la confusión, algunos miembros del congreso demócrata se preguntan si Nancy Polosi no debería ser la vocera de la Cámara de Representantes en el caso de que la controlen. Otros insisten en que la heroína liberal se merece repetir el rol que tuvo entre 2007 y 2011, que incluyó la aprobación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Accesible.

Esta falta de claridad habría sido comprensible a principios de este año. A menos de dos semanas de la fecha de la votación es el retrato de un problema más general que tienen los demócratas.

El partido considera que el momento de decidir su identidad llega después, y no antes, de las elecciones de mitad de término.

En cuanto se cierre la votación, los candidatos saldrán a buscar la oportunidad de derrotar a Trump en 2020. Sin embargo, los demócratas necesitan más para definirse que sólo oponerse a un hombre.