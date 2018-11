Banco Mundial y BID aprueban préstamos por u$s 1850 millones

El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron la suma de u$s 1850 millones, que es parte del respaldo de los u$s 1750 millones que el primero y los u$s 2500 millones que el segundo habían anunciado en junio pasado acompañando el primer acuerdo de Argentina con el FMI.

El directorio del BM aprobó hoy un paquete de financiamiento por u$s 950 millones con dos préstamos: uno “para apoyar a la Argentina en enfrentar las dificultades económicas” y otro para reforzar el plan para encontrar beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En tanto, el BID aprobó un crédito de u$s 900 millones, de los cuales este año se desembolsarán u$s 600 millones, para apoyar la sostenibilidad de programas de protección social de amplia cobertura entre la población de menores recursos de Argentina.

“En estos momentos difíciles, el Banco Mundial ofrece su fuerte apoyo y solidaridad con el país, especialmente a las personas más vulnerables”, afirmó Jorge Familiar, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, en el comunicado.

“Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza en sentar las bases que impulsen el crecimiento económico inclusivo y sostenible en el país", agregó.

Presupuesto, infancia y desarrollo

El primer préstamo del BM de u$s 500 millones ayudará “a cubrir las necesidades presupuestarias del país”, indicó. Este apoyo, conocido como Financiamiento Programático para Políticas de Desarrollo (DPF, por sus siglas en inglés) reconoce los esfuerzos del país y las políticas públicas que promueven el crecimiento inclusivo.

El adicional de u$s 450 millones se destinará al Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, incluida la AUH. Y se suma a los u$s 600 millones vigentes.

El crédito del BID es la primera operación de un préstamo multiface de inversión de u$s 1.500 millones, que busca fortalecer la capacidad de gestión de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público.

Busca beneficiar al menos a 4 millones de personas, para orientar la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo, monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar, y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Del mismo modo, el programa contribuirá a fortalecer la capacidad de generación, gestión y análisis de información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, adscrito a Presidencia de la Nación, entidad clave en el proceso de monitoreo de los indicadores sociales.

Apoyo a los sectores vulnerables

"Este apoyo a la Argentina, enfocado especialmente en los sectores más vulnerables, llega en un momento crucial para nuestro país y es un claro signo de confianza”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el comunicado del BM.

Nicolás Dujovne

El préstamo del BM de u$s 500 millones es de margen variable, reembolsable en 32,5 años y cuenta con un período de gracia de 7,5 años.

Se destinará a apoyar los esfuerzos del Gobierno para acelerar el crecimiento inclusivo, apunta a mejorar el clima de negocios y a facilitar el registro de nuevas empresas. Y a respaldar las políticas implementadas para mejorar el diseño y el alcance de los programas de protección social, así como la expansión de la cobertura universal de salud a fin de reducir la inequidad.

El financiamiento del BM de u$s 450 millones es de margen variable, reembolsable en 32 años y tiene un período de gracia de 7 años.

Se trata de un aporte adicional al Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes que se inició en el 2016 con un préstamo de u$s 600 millones, y que logró identificar y registrar a 1 millón de niños, de los cuales casi 370 mil se sumaron como nuevos beneficiarios de asignaciones familiares.

El apoyo adicional que se aprobó hoy se enfocará en incorporar a 250.000 niños más en el proceso de elegibilidad de los programas de protección social antes de 2020. Además, se buscará simplificar los procesos de verificación de la asistencia a la escuela y a los controles de salud, requisitos necesarios para conservar la condición de beneficiario de la AUH.

El crédito del BID de u$s 900 millones tiene 25 años de plazo de amortización con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor.

Se espera aumentar el porcentaje de beneficiarios que finalizan cursos de formación laboral integral y la tasa de asistencia escolar en el nivel secundario para incrementar la tasa de empleo en el sector formal. Y aumentar el porcentaje de alumnos en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo.

Y en el caso de la tarifa social del transporte público, se espera aumentar la cobertura a nivel nacional entre la población vulnerable elegible.