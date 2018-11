A pesar de la mejora en el frente cambiario, el riesgo país no cede

Pese a que el dólar e incluso la tasa de interés de referencia, lograron encaminarse hacia un escenario más estable en octubre, el cierre de mes dejó expuesto un riesgo país todavía en niveles altos. De hecho, el indicador, que mide la evolución de los bonos en dólares, ayer terminó en los 651 puntos básicos, 28 unidades más que a fin de septiembre.

Más allá del número, la inquietud de los expertos radica en que no se prevén mejoras para este índice en el corto o mediado plazo.

Sin mejora

"Creo que el riesgo país es la variable relevante a mirar. Es un error medir el éxito o no del programa monetario implementado en el último mes en función del valor del dólar. Obviamente la tranquilidad cambiaria ayuda bastante, pero creo que el objetivo final es bajar la tasa del riesgo país y esto no va a ser fácil", sostuvo Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

Ayer el dólar terminó por debajo en $ 37 en el Banco Nación y la tasa de referencia, la Leliq, por debajo de 70%; en ambos casos, fueron barreras que se perforaron.

Por MELINA MANFREDI Mirá también Aunque Bolsonaro salvó a Petrobras, las acciones tuvieron un mes de bajas Los papeles que cotizan en la plaza bursátil local cerraron el mes en terreno negativo, con caídas que llegaron a superar el 30%. La única excepción fue Petrobras, que subió junto apoyada en la victoria de Jair Bolsonaro. El índice Merval perdió casi 12% en el mes. Sin embargo, mostró un alza mayor al 1% medido en dólares, explicada por la depreciación del tipo de cambio el mes pasado

Al respecto, se refirió el senior trader de Balanz, Martín Saud: "Creo que lo que está pasando es que el dólar y el riesgo país están yendo por caminos distintos porque el dólar está anestesiado por la alta tasa de interés. Si bien la Leliq bajó de 70% sigue siendo altísima y eso hace que haya mucho interés por entrar en bonos en pesos, y para eso se venden dólares".

Cabe recordar, tal como remarcó el experto de Balanz, que el riesgo país está relacionado con los bonos en moneda estadounidense, títulos que están "un poco preocupados por el panorama político", en referencia al escenario electoral que se avecina en 2019.

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital, indicó que hay una serie de razones por las que el riesgo país se niega a bajar.

"Existe un riesgo electoral latente. Todavía no está definido contra quién competirá (el presidente Mauricio) Macri y cuán competitivo serán. Por otro lado, desconocemos la profundidad de la recesión y la salud de la economía en general y el impacto que tendrá en la elección".

A su vez, Persichini resaltó que se debe considerar que la recesión y el aumento de la deuda, más la devaluación de la moneda, hizo que el ratio de deuda sobre PBI se acercara al 80%, lo que genera incertidumbre respecto a la trayectoria de sostenibilidad de la deuda, algo que el propio FMI dejó en claro en el informe de Argentina en el marco del último acuerdo que firmaron.

"Los bonos no suben lo que deberían subir, es algo que preocupa, incluso la curva de los bonos medios y largos indica también que sigue habiendo incertidumbre sobre qué pasará en 2020 después de las elecciones presidenciales. Argentina está envuelta en su propia dinámica y por eso, a pesar de los dos acuerdos con el Fondo demuestra que la desconfianza persiste", agregó Martínez Burzaco.

Saud cree que la situación de los bonos aún no está condenada: "Me parece que a medida que se vayan conociendo buenos datos económicos, que se siga repitiendo el superávit comercial, que siga bajando el déficit fiscal, y que después, si vemos una caída en inflación y un PBI menos golpeado, los bonos, de a poco, podrían recuperarse, y así, también el riesgo país". No obstante, de suceder todo esto, "el proceso llevaría un par de meses".