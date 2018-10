Entre Letes y Lecap, Hacienda armó un colchón de u$s 3500 millones

Desde que el Gobierno se propuso ajustar más fuerte el déficit primario para intentar llevarlo a equilibrio fiscal en 2019 y anunció la ampliación del préstamo del Fondo Monetario Internacional, las emisiones de Lecap (Letras capitalizables en pesos) y la renovación de las Letes en dólares se tradujeron en colocaciones mejores a las previstas en el plan original del Ministerio de Hacienda en montos, aunque no en tasas.

Si bien las tasas de interés aún continúan en niveles elevados, en el entorno de Nicolás Dujovne se agrandan y aseguran que se hicieron en las últimas semanas con el equivalente (entre pesos y dólares) a más de u$s 3500 millones, por arriba de lo previsto en el programa financiero para 2018. "En las Letes la renovación fue superior al 50% que preveíamos, y en Lecap tuvimos $ 75.000 millones, sin contar lo del viernes pasado", sostuvo una fuente del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con la presentación que hizo ayer Dujovne a inversores en Nueva York, a la que tuvo acceso El Cronista, el stock de Letes en dólares disminuyó desde los u$s 17.100 millones en enero de este año a u$s 10.700 millones en octubre. En sentido contrario, las Letes en pesos y las Lecap crecieron y llegan hoy a los $ 283.000 millones (ver pág. 3).

Justo el día que el Fondo Monetario Internacional aprobó la ampliación del crédito stand-by por hasta u$s 56.300 millones para la Argentina, la Secretaría de Finanzas a cargo de Santiago Bausili informó que se habían hecho de otros $ 67.400 millones con Lecap a 7 meses de plazo (ahí fueron $ 40.000 millones) y otras a 18 meses, por $ 27.400 millones.

Claro, las tasas nominales anuales pagadas son muy elevadas: de 53,93% para la letra a 7 meses y de 51,94% para la que vence dentro de un año y medio. Los funcionarios de Hacienda saben que son altas y si bien reconocen su vínculo con las de la Leliq (ya que las letras del Banco Central marcan un piso), buscan diferenciar que el instrumento de la entidad monetaria es a cortísimo plazo y que responde más sobre posiciones técnicas de los bancos.

No obstante, reconocen que "la tasa de las Leliq condicionan a los plazos fijos y es este el instrumento que termina afectando a la que se pueda emitir las Lecap, ya que le compiten".

"A medida que vayan bajando, van a ir bajando las nuestras", aseguran. El panorama a la baja, más allá de la promesa de que hasta diciembre estarán en 60%, podría darse en los próximos meses de la mano de un descenso en las expectativas de inflación.

Una fuente del Banco Central recordó que con el FMI se pactó que, en el caso de que disminuya la inflación esperada durante dos meses consecutivos, se podría dar una baja en las tasas de interés. "Si en el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) que viene baja lo que se espera para próximos 12 meses, tendremos espacio", aseguró.

De acuerdo al último REM (de septiembre), el promedio de las respuestas de la inflación esperada para los próximos 12 meses es de 32,9%, es decir 0,5 punto porcentual por debajo del 33,4% que proyectaban los analistas en agosto.

Con respecto al programa financiero, para este año preveían que con los u$s 13.700 millones de los dos desembolsos de FMI (el de ahora por u$s 5700 millones y el de diciembre por u$s 7700 millones), sólo era necesario refinanciar en lo que resta de 2018 el 50% de las Letes en dólares.

De esta manera se iba a poder comenzar 2019 con un saldo de caja estimado en u$s 5400 millones. Con las emisiones que se hicieron, que significaron ingresos mayores a los previstos por poco más de u$s 3500 millones, el saldo de caja inicial el año próximo sería mayor, de en torno a los u$s 9000 millones, de acuerdo con la promesa oficial.