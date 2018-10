Dujovne ante inversores: PBI 2018 dejará arrastre negativo de 3,7%

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió ayer con inversores de Wall Street para buscar llevar tranquilidad acerca de que el programa financiero de 2018 y 2019 están prácticamente cerrados, que el Presupuesto con de déficit cero ya tienen sanción en Diputados y que el año próximo el incremento de las exportaciones, proyectado en un 20,9% interanual, dará impulso a la recuperación de la economía, aunque terminará con una caída anual de 0,5%.

Así surge de la presentación que hizo el ministro a distintos grupos de inversores en Nueva York a la que tuvo acceso El Cronista. La lista sobre quiénes participaron está herméticamente guardada. Está previsto que hoy continúen los encuentros, a los que se sumarán el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili.

Ambos viajaron desde Londres, en donde también mantuvieron encuentros con inversores, además de que Sandleris se reunió el lunes con el presidente del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney.

Si bien no hay previstas colocaciones de deuda en el mediano plazo (al menos hasta que las condiciones mejoren, baje el riesgo país y la Argentina acceda a tasas más razonables), la intención oficial es mostrar "los avances de la macroeconomía", el nuevo programa monetario, el acuerdo con el FMI y el traspaso de deuda en dólares (por la menor renovación de las Letes) y el incremento del stock en pesos, de mano de las Lecap.

De hecho, en la presentación Dujovne mostró que el stock de Letes en dólares disminuyó desde los u$s 17.100 millones que estaba en enero de este año a u$s 10.700 millones actuales. En detalle, marcará que la tenencia por parte de los tenedores privados cayó en u$s 6400 millones, mientras que el stock en manos de locales se mantuvo estable.

Así, mientras que del total de enero de los u$s 17.100 millones la mitad estaba en manos de tenedores extranjeros, hoy ese porcentaje es sólo de un 20%.

Con respecto a la situación macroeconómica, Dujovne reconoció ante inversores en Nueva York que la dinámica de crecimiento en 2019 deberá superar el arrastre estadístico de 3,7% en el que terminará la última parte de 2018, año para el que el Gobierno estima una caída de 2,4% en el PBI.

En el capítulo fiscal el ministro desplegó que en el acumulado al tercer trimestre, el déficit primario acumula un 1,3% del PBI, por lo que se sobrecumple la meta prevista para el período, de 1,9%

Llegó desembolso del FMI

Mientras Dujovne exponía en Nueva York, el desembolso del Fondo Monetario Internacional, por u$s 5631 millones que el organismo habilitó a través de su Directorio el viernes, ingresó ayer a la cuenta del Tesoro en el Banco Central, confirmaron fuentes oficiales.

Se trata del segundo desembolso por el equivalente a 4100 millones de DEG (derecho especial de giro, que es la moneda del FMI), luego de los u$s 15.000 millones que recibió la Argentina en junio dentro del programa stand-by pactado con el organismo.

De esta manera, el país ya recibió unos u$s 20.631 millones de los u$s 56.300 millones del préstamo ampliado que aprobó el Board el viernes pasado. Se añadirán luego en diciembre otros u$s 7700 millones (5500 millones de DEG), y en marzo serán unos u$s 11.000 millones (7800 millones de DEG). Llegarán así a dar un colchón de casi u$s 40.000 millones en menos de un año, el 70% del total pactado con el organismo.