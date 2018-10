Ingresó el desembolso del FMI por u$s 5700 millones y suben las reservas

El desembolso del Fondo Monetario Internacional, por unos u$s 5700 millones que el organismo habilitó a través de su Directorio el viernes, ingresó hoy a la cuenta del Tesoro en el Banco Central, confirmaron fuentes oficiales.

Se trata del segundo desembolso por el equivalente a 4100 millones de DEG (derecho especial de giro, que es la moneda del FMI), luego de los u$s 15.000 millones que recibió la Argentina en junio dentro del programa stand-by pactado con el organismo.

De esta manera, el país ya recibió unos u$s 20.700 millones de los u$s 56.300 millones del préstamo ampliado que aprobó el Board el viernes pasado.

Se añadirán luego en diciembre otros u$s 7700 millones (5500 millones de DEG), y en marzo serán unos u$s 11.000 millones (7800 millones de DEG). Llegarán así a dar un colchón de casi u$s 40.000 millones en menos de un año, el 70% del total pactado con el organismo.

Más reservas

Con el desembolso de estos u$s 5700 millones las reservas internacionales mostrarán el impacto y subirán de su mínimo de las últimas semanas: llegarán a tocar casi u$s 53.800 millones, cifra desde la cual fue descendiendo desde el 30 de agosto, en medio de la suba del dólar y las intervenciones en el mercado cambiario por parte del ex presidente del Banco Central, Luis Caputo.

Si bien todo el dinero que se reciba de ahora en más, hasta el fin de los desembolsos previstos con el FMI a mediados de junio de 2021, irán como "apoyo presupuestario" (es decir, todo al Tesoro), lo que ingrese caerá inevitablemente en el Banco Central hasta que Hacienda considere necesario utilizar esos desembolsos.

Según confiaron fuentes del Ministerio de Hacienda, como en el corto plazo no hay necesidades de pesos por parte del Tesoro, los desembolsos del FMI de aquí a fin de año serán mantenidos en dólares, en la cuenta que tiene el Estado en el Banco Central. “Este año nos sobran pesos; el año que vienen nos van a faltar y nos van a sobrar dólares”, explicaron.

De road show en Nueva York

El dinero llegará justo cuando tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, están en la ciudad de Nueva York intentando transmitir tranquilidad a inversores acerca del programa financiero y las necesidades de financiamiento para lo que resta del año y, principalmente, 2019.

La ruta del dinero

La orden del envío del dinero salió desde el FMI el vieres pasado; una vez que el Board se expide sobre un país, tal como sucedió con la Argentina, el desembolso se deposita en la cuenta del receptor dos días hábiles más tarde.

No se trata de envío físico de dinero: a través de transacciones financieras el dinero llega al país en cuestión. Para concretarlo, el Fondo puede solicitar a los 52 miembros acreedores que proporcionen divisas, entre los que está Estados Unidos, principal accionista del organismo, y también la propia Argentina.

Por instrucciones del FMI, los miembros acreedores transfieren fondos de sus respectivas cuentas del organismo a las cuentas de liquidación designadas por el Banco Central argentino como agente fiscal del FMI.

El 20 de junio el Directorio Ejecutivo del Board había aprobado el préstamo para la Argentina, en la primera versión que conocimos del acuerdo que el Gobierno de Mauricio Macri llegó con el FMI. Dos días después entraron los u$s 15.000 millones del primer desembolso previsto en un esquema inicial de u$s 50.000 millones (ampliado ahora a u$s 56.300 millones): las reservas pasaron en ese momento de u$s 48.478 millones a 63.274 millones.