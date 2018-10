Alfredo Casero: "No podemos vivir con la mentalidad de pobre que te vende Latinoamérica"

Polémico y mordaz, como siempre, Alfredo Casero criticó a todos. El kirchnerismo, la Justicia, Sergio Massa y la TV Pública, entre otros, fueron el blanco de las reflexiones del actor que tuvo a su cargo la apertura de un evento por los 35 años en el país de la Fundación Friedrich Naumann, en el Paseo La Plaza.

Sus principales definiciones:

La Justicia

- La sensación de injusticia enferma porque no permite que nadie crezca, no permite que nadie haga nada. Entonces hay que ver cómo son los jueces y cómo es la Justicia "¿El revólver era verde o era negro? No se decirle. Bueno venga dentro de siete meses". Y así va pasando el tiempo y en el medio aparecen grandes mocos como los robos que hemos visto.

Los ataques del kirchnerismo

- Yo estaba tranquilo en 2013, pero estaba mal. El problema era que sentía que tenía que quedarme callado porque cualquier cosa que dijera podía valerme que un montón de gente "paga", con mi dinero, me destrozara.

- Un programa de televisión, 678, puesto en el aire porque la gobernante de ese momento (Cristina Kirchner) tenía miedo de ser ridiculizada, actuaba como fuerza de choque de esa señora para destruir total y radicalmente a quien dijera algo en su contra.

- Un señor llamado Edgardo Mocca dijo que yo no estaba autorizado ni habilitado a tener una opinión política porque soy un cómico. Automáticamente le declaré la guerra y tuve de ahí seis personas destruyéndome en la tele.

- Les pegué por Twitter, fue encantador, porque les pegué exactamente donde le dolía. Lo único que temían era "no ser tomados seriamente".

- La novia de Fito Páez, de apellido (Julieta) Mengolini, también fue una exponente directa en contra mía. ¡Tenés que ser novia de Fito!... Por lo intenso, digo.

Los trolls

- Me pegaban todo el tiempo. Un día supe que eran turnos de 8 horas, de lunes a sábado. Yo podía decir cualquier cosa los domingos. El lunes salían todos a putearme. Todo lo manejaba Nilda Garré. Entonces le mandé un tuit: "Querida Nilda Garré: quiero decirle que los trolls no trabajaba los sábados a la tarde ni el domingo. Y que están escribiendo últimamente con faltas de ortografía. Es poco profesional el trabajo que hacen por los 21 mil pesos que cobran por 40 horas semanales".

La TV Pública

- Sigo pensando que Canal 7, y todo lo que es el negocio de la televisión pagado desde el Estado, tendría que ser cerrado y poner un gran criadero de tomates y pollo abajo porque daría más dinero.

Sergio Massa

- Sergio Massa, por ejemplo, usa una cintita roja para la envidia. ¡Querés ser presidente y usás una cintita roja para la envidia!... Yo les tomaría las tablas a esos tipos...

Los organismo de derechos humanos

- Strassera (Julio), el fiscal del juicio a las Juntas, me dijo que "nunca los organismos de derechos humanos pueden estar pegados a un gobierno porque precisamente están diseñados para ir en contra de las acciones del gobierno contra los individuos que piensan diferente".