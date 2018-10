Descartan la muerte del Mercosur, pero pronostican más flexibilidad

El triunfo de Jair Bolsonaro generó fuerte expectativa por el hipotético impacto que su política generará en la economía argentina. Los dichos de quien será su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, sobre la permanencia del Mercosur y el vínculo con la Argentina, a los que consideró "no prioritario" acrecentó la preocupación entre funcionarios, empresarios y analistas. El consenso mayoritario es que, si bien habrá cambios a la Unión Aduanera, Bolsonaro no romperá con el bloque comercial.

Guedes había planteado claramente que el Mercosur quedó "prisionero de alianzas ideológicas" que le hacen muy mal, y que, a partir de ahora, se negociará con todo el mundo. ¿Presionará a la Argentina y al resto de los socios a avanzar más rápidamente con acuerdos comerciales? ¿Buscará negociar excepciones al Mercosur para terminar forzando a la transformación a una zona de libre comercio? ¿O planteará ese camino para avanzar libremente en acuerdos bilaterales mientras se mantiene el arancel 0 entre los cuatro socios del bloque? Todas estas posibilidades están puestas sobre la mesa sin todavía demasiadas precisiones. Lo claro es que Bolsonaro generará mayor flexibilización al Mercosur, coinciden empresarios y economistas.

El peso que la Argentina tiene para las exportaciones brasileñas es un factor de peso para que pueda dar cualquier paso. El Gobierno argentino asegura que Brasil tiene mucho más para perder que para ganar si decidiera romper con el Mercosur, por lo que relativiza las recientes declaraciones. La relación comercial es superavitaria para Brasil en más de u$s 4000 millones. "Hay que poner el vínculo de la Argentina con Brasil en perspectiva. La relación bilateral es previa al Mercosur y se va a mantener en el ámbito del bloque, más allá de los ajustes que proponga cualquiera de los miembros", sostuvo el embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños.

El analista y socio de Center Group, Gustavo Segré, afirmó que, desde que nació, los gobiernos de los países del Mercosur se juraron fidelidad absoluta y no se avanzó en nada. "Así como está, no sirve. No me sorprendería que estos dichos sean para que el Mercosur se ponga las pilas. Tampoco tiene sentido destruirlo", señaló. Desde el Tratado de Asunción de 1991, el bloque hizo apenas cinco acuerdos (Israel, India, Palestina, Egipto y la Unión Aduanera de Africa del Sur). Con la Unión Europea negocia desde hace 20 años.

Segré cree que sí podría avanzarse con una zona de libre comercio, para mantener el comercio intrazona con arancel 0 pero tener la libertad de hacer acuerdos bilaterales con otros países. Para Marcelo Elizondo, director de Desarrollo de Negocios Internacionales, ése también puede ser el camino, con la desventaja inicial de que la Argentina debería competir de igual a igual con otro mercado con el que Brasil haya acordado. "Hoy podemos venderle a Brasil con nuestra improductividad e ineficiencia porque el competidor paga arancel, pero si eso cambia, la Argentina deberá hacer más esfuerzos por ser más competitivo, lo cual es una oportunidad", remarcó Elizondo. "Brasil ya es más competitivo", agregó.

Los fabricantes de autos señalaron que en su caso Brasil perdería, ya que la Argentina le exporta muchas pick ups, que no podría importar de Europa, por ejemplo, mientras que si se quita el Arancel Externo Común, la Argentina sí podría comprarle autos pequeños a otros países, dijeron en Adefa.

"En la agenda prioritaria de Brasil están las reformas internas, y en cómo le darán sustentabilidad a la baja del gasto público y la deuda para generar un proceso de crecimiento sostenido. Y eso ayudará a la Argentina. Habrá mayor presión del sector agroindustrial para abrir mercados, pero eso no significa por fuera del Mercosur. Sería bueno para la Argentina también, ya que Macri apunta también a eso", consideró el analista de Abeceb y especialista en Brasil, Gustavo Pérego.