El juego de las escondidas del dólar, la inflación y los salarios

Pocas cosas quedan para pedir después de recibir el respaldo del programa de u$s 56.300 millones de dólares del FMI. Hay un clamor para que funcione el ancla de expectativas sobre las desbordadas variables nominales. Pero es escaso el consenso acerca de los instrumentos elegidos por el Gobierno. El compromiso de comprimir la base monetaria y el gasto del Estado hasta niveles comparables con una crisis política de envergadura. El propio Banco Central ya reconoció que no vislumbra una vuelta de la recesión por los próximos seis meses. Esto nos lleva hasta abril, al menos, para esperar una recuperación. La inquietud social y la puja salarial no esperará hasta entonces. Tampoco la ansiedad política de Cambiemos ni de la oposición.

En el Gobierno, por ahora reza a que Brasil no genere un cisne negro. Desde la perspectiva del Banco Central, Brasil no compromete seriamente el panorama del tipo de cambio. No hay a la vista una depreciación del real que implique un cambio del sentido comercial. La caída económica brasileña está asistiendo al equilibrio de la balanza comercial. Y la devaluación del peso todavía puede rendir los frutos para los exportadores a nuestro primer mercado. Para la Argentina es una tranquilidad que la deuda brasileña esté mayormente nominada en reales. Pero si hay temor a que Jair Bolsonaro sea un pararrayos que atraiga experimentos fuera de cálculo.

Mientras tanto, la recesión argentina, la retracción en el consumo, la dificultad de acceso al crédito y su consecuencias para un despegue exportador inquietan a empresarios y políticos. Ahora se trata de contener al dólar para frenar el traslado a precios de la dinámica de la devaluación. Pero al mismo tiempo, de que el tipo de cambio competitivo que se logró con la depreciación del 40% en seis meses no pierda su capacidad.

Sin un freno consistente de la inflación, que el Gobierno cree que será evidente sólo a partir de noviembre, será difícil anclar las expectativas sociales. Sobre todo, en la nueva ronda de paritarias que reflejarán la disparada de septiembre y octubre.

Para sostener el frágil esquema que dio lugar a las últimas semanas de paz y al primer fin de semana de tranquilidad, post aprobación del Presupuesto y del acuerdo del Fondo, deben ponerse en marcha rápidamente todas las usinas generadoras de divisas. Ya se encendió la del FMI, pero se impone la de las exportaciones. Y para terminar de alejar los fantasmas, resta la salida a los mercados, algo lejano, a juzgar por las tasas de riesgo país.

Una vez ahí, con precios sin presión por el tipo de cambio, podrá el salario real tener un respiro, y volver a dar un aliento al consumo. Ecualizar esas tres variables definirá el rumbo del Gobierno.