Opciones de inversión para los que quieren poner una ficha en Brasil

La llegada al gobierno de Brasil de Jair Bolsonaro, candidato pro mercado, hace que se ponga más atención sobre las alternativas que existen para invertir en ese país. ¿Pero cuáles son los instrumentos que están más a mano del inversor? Son pocos, pero van desde acciones y Cedears hasta fondos de inversión que apuestan parte de la cartera en renta variable y renta fija, o toda la cartera en acciones brasileñas.

Desde hace muchos años la acción de Petrobras Brasil, APBR, tiene peso en la composición del índice Merval, gracias al volumen de negocios que mueve; es desde hace mucho tiempo una de las vedettes del mercado. De hecho, hoy este papel ocupa el segundo lugar en ponderación, con el 11,58%. Otra forma de invertir en acciones, es optar por los Cedear de Vale Rio Doce y Banco Bradesco, sin embargo, cabe recordar que como son pocos los inversores que operan Cedear, es más difícil entrar y salir. Según recordó Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, este mercado era más líquido cuando existían las AFJP, ya que eran grandes jugadores que solían darles volumen a estos papeles.

En tanto, los fondos de inversión permiten posicionarse tanto en acciones como en bonos de Brasil, aunque no es una apuesta 100% brasileña, salvo el caso de alternativas como el Superfondo Acciones Brasil, de Santander Río, compuesto principalmente por la industria financiera, de materiales básicos y de energía y petróleo.

Muchos fondos Latinoamérica tienen gran parte de su cartera destinada a papeles de compañías brasileñas. Es extraño que en una cartera destinada a instrumentos latinoamericanos no se tenga en cuenta a Brasil, dado que con México y Chile, son los mercados favoritos de la región. Lo mismo sucede con la deuda brasileña, por lo que en el fondo de renta mixta, Allaria Latam, posee bonos del país vecino. Para conocer las diferentes opciones existe la plataforma "Buscá tu fondo", que permite comparar los distintos fondos del mercado.

En Balanz, Joaquin Bagües head of global fund management, destacó que la hoja de ruta que presentó Bolsonaro, entre otros desafíos, abarca la reducción de impuesto y la simplificación del sistema impositivo, la reforma de pensión, la reducción de las cargas sociales, lograr equilibrio fiscal en el término de un año y como prioridad número, la reforma de pensión. "No es una historia de un día, sino es una historia gradual positiva, con una retórica constructiva positiva", aclaró Bagües.

En la misma línea, Delphos Investment en su último informe señala: "Es difícil no seguir siendo optimistas con Brasil. Desde hace tiempo que les venimos contando la oportunidad que se abría en ese país. El upside es tan grande que seguimos sugiriendo mantener posiciones y no intentar realizar trading porque puede implicar quedarse afuera de un incipiente bull market. Mantenemos nuestra visión positiva y nos entusiasmamos aún más con las primeras palabras de Bolsonaro y equipo".

De todas, formas, también es cierto que no hay muchos instrumentos en la plaza local para tradear, para entrar y salir del mercado, salvo que se realice "por fuera"; así lo aclaró Otálora: "Se puede abrir una cuenta en el exterior; no es complicado, no hace falta ni viajar al extranjero. No importas en qué país tampoco, pero generalmente se abre en Estados Unidos que es un mercado más grande y permite invertir en lo que quieras sin problemas".