Arrancó el "G20 porteño" en clave anti-Trump y con pedidos de acceso al crédito

En el día de su cumpleaños, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró junto con el jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, la primera edición del Urban 20 (U20), un encuentro de ciudades que pretende instalar una agenda propia en las deliberaciones que el próximo mes tendrán las principales economías del globo en Buenos Aires con la Cumbre de Líderes del G20.

Peña y Larreta brindaron palabras de bienvenida a los más de 30 alcaldes y vicealcaldes de ciudades de los cinco continentes reunidos en el Centro de Exposiciones y Convenciones, sito al costado de la Facultad de Derecho, y donde el tema predominante fue el combate del cambio climático.

El ministro coordinador del presidente Macri habló de "dar una voz a las ciudades en los debates globales" y enseguida ratificó el compromiso del Gobierno en apoyar "el valor del multilateralismo, la paz y el desarrollo sustentable", lo cual choca -en el primer aspecto- diametralmente con la impronta que tiene la agenda externa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las expresiones del presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro.

Larreta, en tanto, aseguró que la cita de la cual es anfitrión "va a enriquecer el debate de la Cumbre de Líderes del G20" y precisó que los alcaldes reunidos (pocos respecto al plan original, si bien enviaron representantes) discutirán sobre el acceso al financiamiento, la integración social, la acción climática, la igualdad entre hombres y mujeres y el futuro del empleo.

Crédito y críticas a Trump

En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno reconoció a El Cronista su intención de lograr para las ciudades un "acceso directo" al financiamiento que otorgan los organismos multilaterales de crédito, sin necesidad de contar con una carta de aprobación del Estado nacional.

"Entendemos que debería haber un diálogo directo entre los gobiernos locales y los organismos multilaterales de crédito", dijo Larreta despues de referenciar las dificultades que la Ciudad tuvo durante el kirchnerismo para financiar obras de infraestructura de gran porte, por no contar con el aval de la Nación.

"Siempre dependemos de la aprobación de los países. No digo que no haya coordinación, pero sí que no se produzcan 'filtros' que a veces se colocan para condicionar por la identidad política del gobierno local respecto del nacional", profundizó Larreta.

Junto al Jefe de Gobierno también estuvo en la rueda de prensa el vicealcalde de París, Emmanuel Grégoire, quien subrayó el compromiso del U20 en impulsar acciones para combatir el cambio climático y cargó las tintas contra Trump.

"Que Trump no crea en el cambio climático no nos exonera de lograr acuerdos globales, y si él no cree en el cambio climático, es nuestro deber decírselo", señaló la mano derecha de Anne Hidalgo, la alcaldesa copatrocinadora de la cumbre.

En igual sentido, Larreta dijo compartir las expresiones del francés: "Los gobiernos son transitorios, y el cambio climático va mucho más allá de las decisiones de una administración en un período y trasciende intereses y visiones particulares".