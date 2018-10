ANSeS prorrogó la baja de descuentos de mutuales

Para prevenir las estafas y fraudes que a veces sufren los jubilados por parte de mutuales o cooperativas, la Anses había dispuesto que hasta fines de este mes cada jubilado al que le descuentan dinero de su haber controle si corresponde o no. Pero dado que este público sólo tuvo dos meses para reaccionar a la medida, una resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial les da tiempo ahora hasta el 31 de marzo de 2019.

En tanto, se mantiene el plazo hasta fines de noviembre para que las entidades que hacen descuento se reempadronen, para que su habilitación no sea revocada y elevar los controles para garantizar la transparencia.

“Prorróguese hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo de extinción de los descuentos no crediticios”, dice la resolución 182.

ANSeS había establecido que los descuentos no crediticios en curso se extinguirían el 31 de octubre siempre y cuando el titular del beneficio expresamente no haya solicitado la continuidad de los mismos. Pero la resolución 182 dice que “con el objetivo que el alcance sea extensivo a la mayor cantidad de beneficiarios con descuentos de cuota social, afiliación o servicios especiales no crediticios de su haber previsional, resulta conveniente prorrogar el plazo otorgado” en el artículo 53° del Anexo de la resolución 131.

Ahora los jubilados y pensionados cuentan con cinco meses adicionales para prestar consentimiento a que, cumplido el plazo de otorgamiento de un crédito, se le continúe realizando el descuento de la cuota social, afiliación o servicios especiales no crediticios de su haber previsional, puede consentirlos determinándose los medios a tal fin.

Si acepta que el descuento corresponde y que se lo sigan haciendo, deberá confirmarlo en la web anses.gov.ar/mutuales, en una oficina del organismo o llamando al 130. El plazo para hacerlo ahora se prorroga hasta el 31 de marzo próximo.

Si no ratifica el descuento, la ANSeS presume que el cobro es indebido y dejará de descontar el importe en su recibo de haberes y el jubilado deberá regularizar la situación crediticia directamente en la cooperativa o mutual.

El objetivo del trabajo de reorganización que lleva adelante ANSeS es cuidar que nadie le realice un descuento indebido en las jubilaciones o pensiones, ya que algunos jubilados ni siquiera saben que sufren estos descuentos. En ese marco, a enero pasado, 1.101.677 de adultos mayores tenían algún descuento de terceras entidades, según informó el organismo.

Dado que los beneficiarios pueden tener más de uno, la cantidad total de descuentos ascendía a 1.907.466, por un monto promedio de $ 674 por mes.

En promedio se descuentan unos $ 750 millones mensuales: 68% en créditos y 32% entre cuota social y servicios especiales.

Ahora Anses busca establecer un límite máximo de aumento aplicable sobre los descuentos correspondientes a las cuotas de afiliación/social/sindical o servicios especiales no crediticios que ingresan las Terceras Entidades. Y un código para cada tipo de descuento.

El gobierno de Cristina Kirchner había puesto un tope al costo financiero de los préstamos que las mutuales y cooperativas otorgan a los jubilados. Hoy los descuentos pueden ser transitorios hasta 40 meses regulado por la tasa BNA (CFT+5%) o permanentes (cuota social y servicios especiales).

Entidades que descuentan

La gestión de Emilio Basavilbaso no ha dado nuevas altas de entidades habilitadas para efectuar descuentos desde el 10 de diciembre de 2015.

Hoy son 432 las entidades habilitadas. Con la resolución 131/18, la ANSeS busca que se reempadronen y eleva el control sobre las operaciones para limpiar el mercado del fraude. Podrán inscribirse los organismos públicos, las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, las asociaciones de empleadores, las obras sociales, y las cooperativas y mutualidades.

También, los Centros de Jubilados y Pensionados para percibir la cuota social, que no podrá exceder del 5% del importe del haber mensual. Y representantes de fuerzas de seguridad provinciales.

Desde 2009, por distintas irregularidades, la ANSeS dio baja a 137 entidades y están en proceso de baja otras 50. En tanto, multó a 15 entidades y apercibió a cinco.

El sistema de descuentos no obligatorios a favor de terceras entidades en haberes previsionales del SIPA es un sistema de cobranzas establecido por el artículo 14 inciso b) de la ley 24.241 (1993) y regulado por la resolución DE-Nº 905/08.

El organismo creó el Centro Único de Autorización y Control de Descuentos No Obligatorios a favor de Terceras Entidades, en virtud de facilitar el acceso al crédito de los jubilados y pensionados. El dinero de la cuota del préstamo solicitado se enviaba directamente a las cuentas de las mutuales si figuraban en la base del organismo previsional.